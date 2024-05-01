İngiltere, Ruanda'ya gönderilecek ilk göçmenleri gözaltına aldı

İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya göndermeye başlıyor.

Londra hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, İngiliz yetkililerin, yasadışı göç politikası kapsamında Ruanda'ya gönderilecek ilk göçmenleri gözaltına aldığını duyurdu.

İnsan hakları savunucuları tarafından sert şekilde eleştirilen Ruanda yasası, Başbakan Rishi Sunak'ın öncülüğündeki hükümetin önceliği durumunda.

İktidar partisi, yıl sonundaki seçimlerde İşçi Partisi'ne karşı yarışta, göçmen yasasına sırtını yaslamayı umuyor.

Başbakan Sunak geçen hafta Lordlar Kamarası'nın yasayı kabul etmesi sonrası yaptığı açıklamada, sığınmacıları 10 ile 12 hafta içinde Ruanda'ya göndermeye başlayacağını söylemişti.

Hak örgütleri, bu planın "insanlık dışı" olduğunu söylüyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Birimi, tartışmalı planı iptal etmesi için İngiltere'ye çağrıda bulunmuş, Birleşmiş Milletler ise yasanın yeniden değerlendirilmesini istemişti.