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İngiltere Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu

İngiltere Rusya'ya yaptırımları genişletiyor. Yaptırımların hedefinde Rus oligarklar ve Ukrayna'da bağımsızlığını ilan eden bölgeler var.

Haberler - NTV Haber 30.03.2022 - 20:27

İngiltere Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu

Hükümetten yapılan açıklamada, yaptırıma tabi Rus oligarklara ait uçak ve gemilere bakım yapılmasının yasakladığı bildirildi.

Kırım'a ilişkin yaptırımların da Donetsk ve Luhansk bölgelerini de kapsayacak şekilde genişletileceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Liz Truss ise "Rus askerleri Ukrayna'da olduğu sürece 'ya baskıyı artıracağız" dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Rusya'da hükümeti değiştirmek gibi bir amacımız yok ifadelerini kullandı.

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