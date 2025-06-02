İngiltere savaş için silahlanıyor: 10’u aşkın nükleer denizaltı inşa edecekler

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’in bugün ülkenin savunma ve askeri alandaki planlarını açıklaması bekleniyor. Ülke basınına yansıyan haberlere göre, bu planlar arasında 10’u aşkın nükleer denizaltı inşa etmek de yer alıyor.



The Times gazetesinin haberine göre, Starmer, bugün aynı zamanda, savaşa hazırlığa geçiş çağrısı yapılan savunma değerlendirmesinin gündeme geldiği günlerde, 15 milyar sterlin değerinde bir nükleer savaş başlığı programını da kamuoyuna duyuracak.



“ORDU, SAVAŞ DÜZLEMİNE GETİRİLİYOR”



Gazetenin “Kuvvetler savaş için silahlanırken Britanya 12 adet nükleer denizaltı inşa edecek” başlıklı haberine göre, “silahlı kuvvetleri savaş düzlemine getiren” Başbakan Starmer, İngiltere’nin nükleer güçle çalışan saldırı denizaltıları inşa edeceğini açıklayacak.



Bu denizaltıların İngiltere’de halihazırda kullanılan yedi adet Astute sınıfı denizaltının yerine geçmesi planlanıyor. Bu denizaltılarda geleneksel silahlar bulunuyor. Yeni denizaltıların ise 2030’lu yılların sonundan itibaren faaliyette olacağı düşünülüyor. Bunlar aynı zamanda dört Trident nükleer denizaltına katılacak.



RUSYA’NIN TEŞKİL ETTİĞİ “ACİL VE İVEDİ TEHLİKE”



İngiltere Başbakanı’nın yapması beklenen duyuru, aynı zamanda bugün açıklanacak stratejik savunma değerlendirmesinin de bir parçası. Bu değerlendirme, ülkenin 10 yıllık savunma planını ortaya koyacak. Hükümetin bu planı tamamıyla kabul etmesi olası görülüyor.



Değerlendirmesinin silahlı kuvvetlerin “yeni tehditler çağında savaşa hazırlığa geçmesini” tavsiye etmesi, buna Rusya’nın teşkil ettiği savunulan “acil ve ivedi” tehlikenin de dahil olması bekleniyor.



Starmer'ın, bugün bir tersaneye yaptığı ziyaret sırasında, ülkenin caydırıcılık ve savunma stratejisindeki değişikliğin bir parçası olarak yeni bir saldırı denizaltı filosunu duyurması öngörülüyor.



“MOSKOVA’YA BİR MESAJ GÖNDERECEK”



İngiltere Savunma Bakanı John Healey de daha önce yaptığı bir açıklamada, İngiltere’nin Rusya’dan gelecek askeri bir saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylemiş, bugün açıklanması beklenen değerlendirmenin İngiltere’nin savaşa hazırlığı konusunda “Moskova’ya bir mesaj” göndereceğini belirtmişti.

