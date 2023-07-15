İngiltere Savunma Bakanı Wallace milletvekilliğini bırakacak

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkede yapılacak seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Wallace İngiltere’de yapılacak bir sonraki seçimlerde parlamentoda yer almayacağını ve milletvekilliğini bırakacağını söyledi. Wallace ayrıca yeni kabine değişikliğinde bakanlık görevinden istifa edeceğini ve kabineden ayrılacağını belirtti.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin üyelerinden biri olan 53 yaşındaki Wallace, 2005 yılından beri milletvekilliği görevini yürütüyor.

Muhafazakar Parti’nin etkin siyasetçilerden biri olan Wallace, ülkede 4 yıldır savunma bakanı olarak çalışıyor.

İngiltere’de genel seçimlerin ise önümüzdeki 18 ay içerisinde yapılması bekleniyor. Hindistan kökenli Rishi Sunak’ın başbakanlık yaptığı ülkede eylül ayında yeni kabine değişikliğinin yapılması planlanıyor.