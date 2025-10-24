İngiltere Savunma Bakanı’ndan Putin’e sert mesaj: “Denizaltılarını takipteyiz”

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rus denizaltılarının İngiltere karasularına yönelik artan düzeyde tehditte bulunduğunu iddia ederek, bu durumun yalnızca Ukrayna'yı değil, tüm Avrupa'yı tehdit ettiğini söyledi.



İngiltere Savunma Bakanlığı da Kuzey Atlantik’teki Rus denizaltı faaliyetlerinin Soğuk Savaş seviyelerine döndüğünü açıkladı.



RAF ve Kraliyet Donanması, Rus denizaltılarının en yoğun faaliyet gösterdiği bölgede devriyelerini artırdı.

Healey, BBC ekibiyle birlikte yeni nesil P-8 Poseidon keşif uçağıyla yapılan bir görev uçuşuna katıldı. Sekiz kişilik mürettebatın, yüzey ve denizaltı hareketlerini yüksek çözünürlüklü sensörlerle takip ettiği bu uçak, “uçan bir casus merkezi” olarak tanımlanıyor.

"RUSYA BİZİ TEST EDİYOR"

Bakan Healey uçuş sırasında, “Rusya bizi izliyor, bizi test ediyor. Ama bu uçaklar sayesinde biz de onlara ‘Biz de sizi izliyoruz, denizaltılarınızı takipteyiz’ diyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.



Geçen yıl, bir RAF P-8 uçağı ve Kraliyet Donanması, İrlanda Denizi’nde denizaltı kabloları üzerinde dolaşan Rus casus gemisi Yantar’ı izlemişti. Batılı ülkeler, Rusya’nın bu tür kritik denizaltı kablolarını keserek internet alt yapısına zarar vermesinden endişe ediyor.



Ağustos ayında RAF, ABD ve Norveç P-8 uçaklarıyla birlikte, USS Gerald R. Ford uçak gemisini izleyen bir Rus denizaltısını tespit etmişti.

ALMAN MEVKİDAŞI DA EŞLİK ETTİ

Bu görev sırasında Healey’ye, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da eşlik etti. Almanya, sekiz adet P-8 uçağı sipariş etti ve RAF Lossiemouth Üssü’nden düzenli devriyeler yapmayı planlıyor. Pistorius, “Kuzey Atlantik kritik bir bölge ve Rus nükleer denizaltılar tarafından tehdit ediliyor. Bu yüzden denizlerin derinliklerinde neler olduğunu bilmemiz gerekiyor” dedi.

Pistorius ayrıca, “Her gün sahte haberler, dezenformasyon ve altyapı tehditleri görüyoruz. Artık olup bitenleri daha iyi fark etme zamanı” ifadelerini kullandı.



İki ülke, siber güvenlik, savunma sanayii ve denizaltı silah sistemleri alanlarında da iş birliğini genişletiyor.

