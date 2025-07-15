İngiltere Savunma Bakanlığı'nda veri sızıntısı skandalı: On binlerce Afgan'ın bilgileri internette yayınlandı

Sızan verilerde, Taliban’ın hedef alabileceği kişilerle ilgili isimler, iletişim bilgileri ve bazı aile bilgileri yer aldı. Bilgileri sızdırılan kişiler, başta Taliban’ın yeniden Afganistan’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Birleşik Krallık’a yerleşmek için başvuru yapanlardan oluşuyordu.



Veri ihlali, bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin hassas bilgileri yetkisiz bir şekilde bir elektronik tablo aracılığıyla paylaşması sonucu yaşandı. Olay, bazı bilgilerin Facebook’ta ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.



Skandalın ardından İngiliz hükümeti, Afganistan’dan yüksek risk altındaki kişilerin tahliyesi için gizli bir yeniden yerleştirme programı başlattı. “Afgan Yeniden Yerleştirme Yolu” adı verilen bu proje bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 Afgan’ın İngiltere’ye taşınmasını sağladı.

Yaklaşık 600 kişinin daha ülkeye gelmesi bekleniyor. Ancak programın toplam maliyeti şimdiden 400 milyon sterlini aştı ve kapanmadan önce 400-450 milyon sterlin daha harcanacağı öngörülüyor.

ETKİLENEN KİŞİLERE BİLGİ VERİLMESİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

Sızıntıdan etkilenen kişilere durumun bildirilmesi ise neredeyse üç yıl sonra, bir Yüksek Mahkeme yargıcının gizlilik kararını kaldırmasıyla mümkün olabildi.



Savunma Bakanı John Healey, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada yaşanan veri sızıntısı için mağdurlardan “içten bir özür” diledi ve olayın “ciddi bir bakanlık hatası” olduğunu söyledi. Healey, sızıntının Afganistan tahliyesi dönemindeki “çok sayıda veri kaybından” biri olduğunu vurguladı.



Bakanlık, sızıntının doğrudan kaç kişinin tutuklanmasına veya öldürülmesine yol açtığını açıklamadı. Ancak bağımsız bir inceleme, kimsenin sadece bu veri ihlali nedeniyle hedef alınmasının “yüksek olasılıkla” mümkün olmadığını belirtti.



Yüksek Mahkeme Yargıcı Chamberlain ise yayımladığı karar metninde, bilgilerin paylaşıldığı Facebook gönderisini Taliban’a bağlı kişilerin de görmüş olabileceğine dikkat çekti.