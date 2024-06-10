İngiltere seçime hazırlanıyor: Sunak istifa edecek mi?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz hafta Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü töreninden erken ayrılarak güne damgasını vurdu. Sunak, anma törenlerinin bir kısmını kaçırdığı için eleştirildiği yoğun bir hafta sonunun ardından "seçim kampanyasının son gününe kadar mücadele etme" sözü verdi. Başbakan hala seçmenleri geri kazanabileceğine inandığını ve seçim sonucunun kaçınılmaz bir mağlubiyet olduğunu kabul etmediğini söyledi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMEDİM"



Seçim kampanyası sürecinde art arda yaptığı hatalar nedeniyle kamuoyundan özür dilemek zorunda kalmasının ardından Sunak, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.



İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda “Hayır, elbette düşünmedim. Ülke için ortaya koyduğumuz vizyon konusunda enerjik biriyim. Bu kampanya henüz yarısına bile gelmedi" ifadelerini kullandı.



Sunak, anketler sürekli olarak 20 puan geride olduğunu göstermesine rağmen mücadeleye devam ediyor.



İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise seçim bildirgesini perşembe günü kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.