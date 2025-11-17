İngiltere, sığınmacıları kabul etmeyen ülkeleri tehdit etti

İngiltere hükümeti, düzensiz göçmenlerin geri kabul edilmemesi halinde üç Afrika ülkesine vize yasağı uygulayacağı uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı da sığınma sisteminde kapsamlı değişiklikler yapacaklarını duyurmaya hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; Angola, Namibya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin "suçlularını ve yasa dışı göçmenlerini" geri kabul etmemesi durumunda bu ülke vatandaşlarına vize verilmesinin durdurulacağı belirtildi.

"YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELEDE EN KAPSAMLI REFORMLAR"

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un, hükümet tarafından "modern zamanlarda yasa dışı göçle mücadele için yapılmış en kapsamlı reformlar" olarak nitelendirilen düzenlemeleri bugün ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

Göç konusu, son yıllarda İngiltere'de derin ayrışmalara yol açan bir mesele haline geldi ve aşırı sağcı Reform UK partisine verilen desteği artırdı.

Ancak söz konusu adımlar, kamuoyu yoklamalarında iktidardaki İşçi Partisini geride bırakan Reform UK'den seçmen desteğini geri kazanma çabası olarak görülüyor.

ÜÇ ÜLKEYE BİR AY SÜRE VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasaklarına benzer şekilde, "bu üç ülkenin kabul edilemez derecede düşük işbirliği ve engelleyici geri dönüş süreçleri nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu" duyurdu.

Bakanlık yetkilisi Alex Norris, Sky News'e yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelere "konuyu düzene sokmaları için bir ay süre verildiğini" söyledi.

Hükümet, diğer ülkelere karşı da benzer tedbirleri değerlendireceğini açıkladı.

Tedbirler arasında, yasal yollarla İngiltere'ye seyahat eden ve sığınma başvurusu oranı yüksek olan ülke vatandaşlarına yönelik vizeler için bir "acil durum freni" de bulunuyor.

Hükümetin son verilerine göre, yapılan sığınma başvurularındaki artışa rağmen, İngiliz makamlarının verdiği ilk olumlu karar sayısı 2023'ten 2024'e düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, son yıllarda Ukraynalılar, Afganlar ve Hong Kong sakinleri için insani yardım programları kapsamında binlerce vize verildi.

MÜLTECİ STATÜSÜ 30 AYA İNDİRİLİYOR

Danimarka'nın katı sığınma sistemi model alınarak planlanan diğer tedbirler arasında, sığınmacılara sağlanan otomatik sosyal yardımların sona erdirilmesi ve mültecilere yönelik korumaların ciddi ölçüde azaltılması yer alıyor.

En tartışmalı tekliflerden biri, mülteci statüsü süresinin beş yıldan 30 aya indirilmesini öngörüyor. Bu düzenlemeye göre mültecilerin koruma statüleri "düzenli olarak gözden geçirilecek" ve geldikleri ülkelerin güvenli olduğuna karar verildiğinde geri dönmeye zorlanacaklar.

Ayrıca, kalıcı oturma iznine başvurmak için mevcut beş yıl yerine 20 yıl beklemeleri gerekecek.

Öte yandan İşçi Partisi Milletvekili Tony Vaughan, BBC'nin Today programına yaptığı değerlendirmede, "Bu tür bir daimi belirsizlik ve yabancılaşma durumu yaratmak yerine insanları kabul etmeli ve entegre etmeliyiz. Bu durum ne mültecilere ne de topluma yardımcı olur" değerlendirmesini yaptı.