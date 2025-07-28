İngiltere şok silahına geçiyor: Şiddete 50 bin volt'luk çözüm

İngiltere, cezaevlerinde "kabul edilemez derecede yüksek" seviyedeki şiddet olaylarına karşı şok tabancası kullanmaya hazırlanıyor.

Adalet Bakanı Shabana Mahmood, cezaevi personelini güvende tutmaya kararlı olduklarını söyledi. Sky News'ün bildirdiğine göre, Oxfordshire ve Doncaster'daki iki üssün uzman memurları, artık İngiltere ve Galler'deki yetişkin erkek cezaevlerinde meydana gelen olaylara, "Taser" silahlarıyla donatılmış olarak sevk edilebilecek.



Gazetecilere, rehine olayları veya ayaklanmalar gibi güvenliği tehdit eden belirli senaryolarda ve çok sayıda kişinin “toplu kargaşa”ya karıştığı durumlarda bu araçların nasıl kullanılabileceği gösterildi.



Bir gösteride, egzersiz bahçesinde kargaşaya neden olan dört mahkum yer aldı. Personel geri çekilmek zorunda kaldıktan sonra, üç mahkum birine saldırdı ve “hayati tehlike” olduğu değerlendirildi. Memurlar, uzaktan Taser'ları kullanmadan önce sözlü uyarıda bulundu.

50 BİN VOLT'TAN 1.500'E DÜŞÜYOR



Bu denemede, polis memurlarının şu anda kullandığı Taser 7 modelinin kullanılacağı belirtildi. Bu silah, tetiklendiğinde 50 bin volt üretebiliyor, ancak hedefe çarptığında bu, yaklaşık 1.500 volta düşüyor.



Denemeler, Taser'ların daha yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için yeterli veri toplanana kadar devam edecek.

HAPİSHANEDE ŞİDDET ARTIYOR



İngiltere'de hapishanelerde şiddet artıyor. Aralık ayına kadar geçen 12 ayda, personele yönelik 10 bin 605 saldırı gerçekleşti. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 13'lük bir artış ve yeni bir zirve anlamına geliyor. Ciddi saldırılar da önceki 12 aya göre yüzde 10 arttı.



Bu yılın başlarında, Manchester Arena bombalama planlayıcısı Hashem Abedi, yüksek güvenlikli HMP Frankland hapishanesinde hapishane personelini sıcak yemeklik yağ ve ev yapımı veya doğaçlama silahlar kullanarak saldırdı.



Southport katili Axel Rudakubana'nın da HMP Belmarsh'ta bir personele hücresinden sıcak su dökerek saldırdığı iddia ediliyor.



Hapishane Memurları Derneği (POA) sendikası, bakanlardan personel için koruyucu ekipman ve bıçak geçirmez yelekler sağlamayı düşünmelerini istedi.

