İngiltere, Suriye'ye 160 milyon sterlin bağışlayacak

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün (17 Mart) "Suriye'nin yanında olmak: Başarılı bir geçiş için ihtiyaçları karşılamak" temasıyla 9’uncu Brüksel Konferansı düzenleniyor.



Konferans kapsamında İngiliz hükümeti, Suriye'nin Beşar Esad sonrası toparlanma sürecine destek olmak için bu yıl 160 milyon sterlin (7,6 milyar TL) kadar insani yardımda bulunacağını taahhüt etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin "160 milyon sterlin kadar kritik yardım sözü vereceği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: "2025'te Suriyelilere su, gıda, sağlık hizmeti ve eğitim gibi kritik yardımlar sağlamaya yardımcı olacağız."

Brüksel'de AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas öncülüğünde gerçekleşen bir günlük toplantının konusu Suriye'nin yeniden inşası ve ülkeye Avrupa'dan gönderilecek yardımlar olarak belirlendi.

Toplantıya Suriye'nin bölgesel komşuları, diğer Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından bakanlar ve temsilciler de katılıyor.

