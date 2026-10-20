İngiltere, Suudi Arabistan'ı korumak için savaş uçaklarını devreye sokuyor

İngiltere , Suudi Arabistan 'ı Husilerin yoğunlaşan saldırılarına karşı korumak için savaş uçaklarını havalandırmaya hazırlanıyor.

Bloomberg'ün sürece aşina İngiliz yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki Typhoon tipi savaş uçakları, İran destekli grubun hava saldırılarına karşı Suudi kentlerini ve kritik altyapıyı koruma altına alacak.

Paket yalnızca jetlerle sınırlı kalmayacak; Londra yönetimi bölgeye Atlas A400M nakliye uçağı ile askeri danışmanlar da gönderecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı, konuya dair henüz açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Londra, Husilerin yeniden başlayan saldırıları üzerine Riyad yönetimine ek savunma desteği taahhüt etmişti.

O paket Voyager havada yakıt ikmal uçağını kapsıyor, doğrudan savaş uçağı görevlendirmesini içermiyordu.

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları son haftalarda belirgin şekilde arttı.

Yemenli yetkililer, dün hükümete bağlı güvenlik güçlerinin eğitim kampını hedef alan saldırıda 58 kişinin öldüğünü bildirdi.

YEMEN'DE NELER OLUYOR?

Yemen'de uzun süredir kilitlenen cephe hattı, geçen ay ve bu ay meşru hükümetin hamleleriyle yeniden hareketlendi.

İran destekli Husiler , eylül ayında Kızıldeniz kıyısı ile Babulmendeb Boğazı çevresinde ilerleyerek Taiz'in güneyine kadar sokulmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'ne bağlı nizami birlikler ise savunmada kalmak yerine karşı taarruza geçti.

Koalisyon güçlerinin hava desteğini arkasına alan ordu, "Yemen Şafağı" (Fecr el-Yemen) adını verdiği geniş çaplı operasyon başlattı.

Yemen güçleri, bu harekatla stratejik Babülmendep Boğazı ile Perim Adası'nın kontrolünü Husilerden geri aldı.

Savaş uçakları ve SİHA'larla desteklenen operasyonlarda binlerce Husi hedefi vurulurken, son çatışmalarda yüzlerce Husi mensubu etkisiz hale getirildi.

Ülke uzun yıllar meşru hükümet, kuzeydeki Husiler ve güneyde Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölünmüş bir güç dengesiyle yönetiliyordu.

Güney Geçiş Konseyi'nin bu yılın başında kendisini feshettiğini açıklaması bu tabloyu kökten değiştirdi ve sahadaki kontrol iki ana odak etrafında toplandı.

Geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan havalimanı gerilimi ise barış arayışlarına ağır darbe vurdu.

Yemen hükümeti, İran'a ait bir uçağın hava sahasına girmesini önlemek için Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı pistini vurdu ve bugünkü çatışmaların önü açıldı.

Husilerin yoğun nüfuslu Taiz kentindeki ikmal yollarını kesmesi yakıt, mutfak gazı ve temel gıda tedarikini durma noktasına getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, kentteki hastanelerin tıbbi malzeme sıkıntısı çektiğini ve eylül ayından bu yana onlarca çocuğun yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verileri, ağustostan bu yana tırmanan şiddette bin 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 5 bin 800'ün üzerinde kişinin de yaralandığını gösteriyor.