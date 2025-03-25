İngiltere tarihini değiştirecek keşif: Birinci yüzyıldan kalma 800 eser bulundu

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Melsonby köyü yakınlarında, Britanya tarihine ışık tutacak önemli bir Demir Çağı hazinesi keşfedildi. Birinci yüzyıla tarihlenen ve Roma İmparatoru Claudius'un Britanya'yı fethettiği döneme denk gelen 800'den fazla nesnenin, Brigantes kabilesine ait olduğu düşünülüyor.



Eserler arasında 28 demir lastik, en az 14 at için süslü koşum takımları, dizginler, tören mızrakları ve biri şarap karıştırma kabı olarak kullanılan iki adet süslü kazan bulunuyor.

Uzmanlar, bu buluntuların Britanya'daki demir çağı kabileleri arasındaki zenginlik, statü, ticaret ve seyahat anlayışını yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.

122 BİN STERLİNLİK KAZI



Hazine, 2021 Noel'inden hemen önce metal dedektörüyle arama yapan Peter Heads tarafından bulundu. Heads, ilk keşfin ardından Durham Üniversitesi'nden arkeoloji bölümü başkanı Prof. Tom Moore ile temasa geçti. Moore, keşfin önemini hızla fark etti ve Historic England'dan sağlanan 120 bin sterlinlik fonla 2022 yılında kazı çalışmalarına başlandı.



Moore, bulunan nesnelerin statü ve serveti temsil ettiğini söyledi. Kuzey İngiltere'nin, Güney Britanya'ya kıyasla yoksul ve geri kalmış olduğu algısının bu keşifle yıkıldığı ifade ediliyor.



Historic England'daki antik anıtlar müfettişi Keith Emerick, bu buluntunun ölçeğinin ve içeriğinin İngiltere'de eşsiz olduğunu belirtti. Eserlerin, York'taki Yorkshire Müzesi tarafından sergilenmesi amacıyla bir bağış kampanyası başlatılacak. Hazineye biçilen değerin 254 bin sterlin olduğu açıklandı.



Miras Bakanı Chris Bryant, keşfin ülkenin tarihi dokusunu daha iyi anlamaya yardımcı olacağını ifade ederken, Moore ise bu keşfin Britanya'daki demir çağı kabilelerinin yaşamına dair yıllar sürecek çalışmalara kapı aralayacağını belirtti.

