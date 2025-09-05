İngiltere test etti: Elektronik sigaralarda yüzde 13 sentetik uyuşturucu bulundu

Yeni bir araştırma, İngiltere'de okullarda ele geçirilen elektronik sigaraların yüzde 10'dan fazlasının sentetik uyuşturucu "baharatı" içerdiğini ortaya koydu.



İngiliz Sky News'te yer alan habere göre 114 okuldan ele geçirilen yaklaşık 2 bin elektronik sigara Bath Üniversitesi tarafından test edildi. Bazılarında "baharat" olarak tabir edilen uyuşturucu madde oranı yüzde 13 çıktı.



Yasa dışı, genellikle parlak renkli elektronik sigara sıvıları, TikTok, Facebook ve Instagram'da, İngiltere'de yasaklı olan esrarın psikoaktif bileşeni THC olarak tanıtılıyor. Ancak çoğu, üretimi çok daha ucuz olan bir uyuşturucu olan "baharat"tan yapılıyor.

"İNANILMAZ GÜÇLÜ VE BAĞIMLILIK YAPICI"



Çalışmaya öncülük eden Profesör Chris Pudney, bu uyuşturucunun inanılmaz güçlü ve bağımlılık yapıcı olduğunu söyledi. Pudney, "Böyle bir uyuşturucu kullanımı, gençleri zorlanma, istismar veya daha fazla suç işleme riskine maruz kalma gibi çok tehlikeli bir duruma sokar" dedi.



Bu bulgular, geçen yıl üniversite tarafından test edilen küçük bir örneklemden elde edildi. Bu örneklem, ilk olarak okul çocukları tarafından kullanılan elektronik sigaraların içinde baharat bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

YÜZDELERİ AÇIKLANDI

Üniversite görsel analizler de kullanarak, sosyal medyada satılan elektronik sigara sıvılarının yüzde kaçının THC'dense "baharat" içerdiğine baktı. Profesör Pudney, platformlarda daha genç bir demografiyle daha yükek bir oran olduğunu söyledi: TikTok'ta yüzde 67,5, Instagram'da yüzde 54,2 ve Facebook'ta yüzde 12.



Açıklamasının devamında şunları söyledi: "Genç insanların bu uyuşturucuyla hedef alınmasının sebebi, bunların ucuz olması. Çok ucuz ve bulması çok kolay çünkü toplumda toplumda her yerde bolca bulunuyor.”

