İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

İngiltere, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri haline gelen TikTok’a, kanunlara aykırı şekilde davranarak ‘çocukların verilerini izinsiz yaydığı’ gerekçesiyle dava açtı.

DHA 21.04.2021 - 12:41

İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

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Ebru Şallı: Çocukların Tiktok'ta olması bana aşırı geliyor

Ebru Şallı: Çocukların Tiktok'ta olması bana aşırı geliyor

İngiltere, dünya genelinde 689 milyon aktif kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya uygulaması TikTok’a, 13 yaş altı çocuklarının verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava dava açtı.

İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

ABD’DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019’da ABD’de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere’de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.

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