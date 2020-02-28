İngiltere: Türk halkına yürekten başsağlığı diliyoruz

İngiltere Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.



"Birleşik Krallık dün geceki korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunmaktadır" denildi.



Açıklamada, "İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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