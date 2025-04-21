İngiltere “Ukrayna’dan ders aldı”: Londra’dan silah üretim hamlesi

İngiltere ABD ve Fransa’dan silah ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için daha fazla silah üretme yoluna gidileceğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek “Ukrayna’dan alınan derslerin ülkenin kendi içinde gelişmiş bir tedarik zincirine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu” söyledi.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, söz konusu adım aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın “ABD’yi güvenilmez bir askeri ortak haline getirmesinden” duyulan endişeler sebebiyle İngiltere ve Avrupa merkezli savunma şirketlerinin ABD yapımı silah ve ekipmanlardan uzaklaştığı bir dönemde atılıyor.



“SAVUNMA SEKTÖRÜ, SAVAŞ KABİLİYETİNİN TEMELİ”



Geçtiğimiz günlerde The Times gazetesine yansıyan bir haberde, İngiliz savunma şirketi BAE Systems’in Savunma Bakanlığı ve ihracat gerekliliklerini karşılamak için yeterli sayıda patlayıcı ve sevk yakıtı üretmek adına yeni yöntemler geliştirdiği belirtilmişti. Avrupa’nın en büyük savunma yüklenicisi olan firmanın bunu yapma yollarından biri de RDX patlayıcıları üretmek üzere İngiltere çapında sahalar yaratmak olarak öne çıkmıştı.



Savunma Bakanı Healey, konuya ilişkin değerlendirmesinde, savunma sektörünün “savaş alanında mücadele etme ve kazanma kabiliyetinin temeli olduğunu” söyledi. Healey, “Ülke içinde mühimmat üretiminin güçlendirilmesi Ukrayna’dan dersler alma, endüstriyel direncimizi geliştirme ve savunmayı büyümenin motoru yapma konusunda önemli bir adım” dedi.



ABD VE FRANSA TEMEL TEDARİKÇİ KONUMUNDAYDI



BAE Systems şirketinden yapılan açıklamada da yeni silahlar üretmek için yeni yöntemlerin geliştirildiği belirtilmiş, bunun taleple başa çıkmak için “yenilikçi” bir yol olduğu kaydedilmişti.

Şirket, daha önce RDX patlayıcılarını iki temel kaynağı olan ABD ve Fransa’dan alıyordu. Fakat İngiltere şimdi mühimmatının ABD’nin sınırlandırması olmadan alınabilecek ve satılabilecek statüde olmasını istiyor.

