İngiltere vatandaşına Çin için casusluk suçlaması

Sırbistan’da gözaltına alınan 53 yaşındaki İngiltere vatandaşı John Miller’a ABD’de Çin için casusluk yapma suçlaması yöneltildi. Bu bağlamda kendisine resmi olarak suçlama yöneltilen Miller, “eyaletler arası ısrarlı takip ve bu eylemi gerçekleştirmek için komplo, kaçakçılık ve Silah İhracat Kontrolü Kanunu’nu ihlal” ile suçlanıyor.



Bloomberg’in aktardığına göre, İngiltere’nin Kent kentinden olan Miller’ın komşuları, İngiliz basınına verdikleri demeçte, şüpheli adamın “iş için sık sık Uzak Doğu’ya seyahat ettiğini” anlattı.



İADELERİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR



ABD Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Miller ve birlikte gözaltına alınan 43 yaşındaki Çinli şüpheli Cui Guanghai’nin Sırbistan’dan iadesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.



ABD Savcılığı tarafından paylaşılan mahkeme belgelerine göre, iki şüpheli "ABD'den Çin’e yasadışı ihracat için füze, hava savunma radarı, insansız hava aracı ve kriptografik cihazlar da dahil olmak üzere ABD savunma malzemelerinin tedarikini istediği” belirtildi.



İddiaya göre, iki şüpheli, kriptografik bir cihazı ABD’den Çin’e ihraç etmenin yollarını ele almış, cihazı bir mutfak robotunun içine saklamayı değerlendirmişti. İki ismin ayrıca söz konusu cihaz için ABD’deki bir kurye aracılığıyla yaklaşık 10 bin dolar depozito ödediği de ileri sürüldü.



İki şüphelinin karşı karşıya kaldığı en ağır suçlama olan “Silah İhracatı Kontrol Kanunu’nu ihlal” mahkum edilmeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezası almalarına sebep olabilir.



Öte yandan, iki ismin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Kasım 2023’teki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (Apec) zirvesine katılımını protesto etmek isteyen bir kişiye engel olmak için de çalışma yaptığı ileri sürüldü.