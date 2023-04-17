İngiltere ve ABD Dışişleri bakanlarından ortak Sudan açıklaması

"ORTAK BİR DERİN ENDİŞE VAR"



Blinken da açıklamasında Cleverly ile Sudan'da yaşananlarla ilgili yakın temas halinde olduklarını ifade ederek "Arap dünyasındaki, Afrika'daki ve uluslararası organizasyonlardaki dostlarımızla da temas halindeyiz. Siviller, Sudan ulusu ve potansiyel olarak bölgeyi tehdit eden çatışmalarla ve şiddetle ilgili ortak bir derin endişe var." görüşünü paylaştı.



Orgeneral Burhan ile Orgeneral Dagalu'nun savaşmayanlar, siviller ve üçüncü ülke vatandaşlarının korunması konusunda görüş birliğine sahip olduğunu kaydeden Blinken, şöyle devam etti:



"Tüm ortaklarımız arasında acil bir ateşkes yapılması ve müzakerelere dönülmesi konusunda güçlü bir görüş birliği var. Müzakereler, Sudan'ı tamamen sivil yönetime geçiş yoluna sokma konusunda çok umut vericiydi. Sudan'daki insanlar ordunun kışlasına dönmesini istiyor, demokrasi istiyor, sivillerin yönettiği bir hükümet istiyor. Sudan'ın bu yola geri dönmesi gerekiyor."



Blinken, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği çalışanları ve Sudan'daki ABD vatandaşlarıyla da güvenlikleri konusunda yakın temas halinde olduklarını ifade etti.



SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMALAR



Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile milis güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.



Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.



Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki çatışmalarda en az 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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