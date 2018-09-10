İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda milletvekillerinin İdlib ile ilgili sorularını yanıtlayan Burt, "Rusya ve Suriye rejiminin İdlib'e ve mücavir alana sığınan yaklaşık 3 milyon sivilin hayatını riske atan askeri operasyonundan son derece kaygılıyız." dedi.



İngiltere'nin, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in İdlib'de bir katliamı önlemeye dönük diplomatik girişimlerini desteklediğini dile getiren Burt, İngiliz makamlarının Türk muhatapları ile temasta olduğunu kaydetti.



"Rusya ve İran'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Tahran zirvesinde yinelediği ateşkes çağrısını reddetmesi son derece üzücü" ifadesini kullanan Burt, "Rusya ve İran, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aynı gün başkalarının yaptığı benzer çağrıları da reddetti." diye konuştu.



RUSYA'YA UYARI



"Onları (Rusya ve İran) yeniden düşünmeye ve insan elinden çıkacak herhangi bir felaketten kaçınma için müzakere edilmiş bir yol bulmaya çağırdık." diyen Burt, İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması halinde "hızla hareket edeceğini" söyledi ancak hareketin niteliğine dair bilgi vermedi.



Rusya'ya da çağrıda bulunan Burt, "Rusya (Suriye'de) rejimin askeri harekatına yıkıcı destek vermeyi bitirmeli ve bunun yerine gerilimin azalması ve siyasi çözüm için destek vermeli." dedi.



DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDAN "MÜDAHALE" ÇAĞRISI



Öte yandan İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat da İdlib'teki durumun bir krize dönüşmek üzere olduğunu belirterek, İngiliz hükümetini toplu katliamları önlemek için harekete geçmeye çağırdı.



"Harekete geçmemenin sonuçları korkunç olabilir." ifadesini kullanan Tugendhat, "Suriye halkı açıkça gösteriyor ki eyleme geçmemenin bedeli, en az dış müdahalede bulunmak kadar korkunç olabilir." görüşünü dile getirdi.



Tugendhat başkanlığındaki komisyonun bugün yayımladığı insani müdahale konulu raporda da "insani acıların hafifletilmesi" için çatışma yaşanan üçüncü ülkelerde "ölçülü bir güç kullanımının" zaruri olabileceği görüşüne yer verildi.

ALMANYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib’deki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti.



“Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var.” diyen Maas, bununla ilgili tüm taraflarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.



Öte yandan Alman Bild gazetesinin haberinde, Esed rejiminin olası bir kimyasal silah saldırısının ardından ABD, Fransa ve İngiltere’nin muhtemel ortak operasyonuna Almanya’nın da katılıp katılamayacağına ilişkin Alman Savunma Bakanlığı’nın inceleme yaptığı iddia edildi.



Maas, konuyla ilgili soru üzerine, bu konuda hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles’in böyle bir katılımın Alman anayasasına ve uluslararası hukuka uygun olması gerektiği yönündeki açıklamasına hak verdiğini kaydetti.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Suriye’deki durumla ilgili Amerikalı müttefiklerle ve Avrupa’daki partnerlerle görüşmeler yapıldığını ifade etti.



Gazetenin iddiasıyla ilgili spekülasyona katılmak istemediğini belirten Seibert, Alman ordusunun herhangi bir yurt dışı görevlendirmesinin Parlamento Katılım Yasası’yla uyuşması gerektiğini vurguladı.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff ise burada varsayımlar üzerinde konuşulduğunu belirterek, dünyadaki tüm silahlı kuvvetlerin senaryoları planladığını belirtti.



Bild gazetesinin haberinde, Alman Savunma Bakanlığı'nda olası bir saldırı öncesinde veya sonrasında keşif uçuşların yapılması veya muhtemel operasyonlara katılım gibi çeşitli seçeneklerin ele alındığı ileri sürülmüştü.