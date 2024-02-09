İngiltere ve Belçika'dan Putin tepkisi: Demokrasiler böyle ölüyor

İNGİLTERE DE SESSİZ KALMADI



İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Putin'in NATO'nun genişlemesine ilişkin iddialarına karşı çıktı.



İngiliz lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın NATO'nun genişlemesinin bir sonucu olduğu yönündeki iddiasını "açıkça saçma" olarak nitelendirdi.



Sunak açıklamasında, "Rusya, Ukrayna'yı yasadışı ve kışkırtılmamış bir şekilde işgal etti. İngiltere'nin başından beri Ukrayna'nın yanında güçlü bir şekilde durmasından gurur duyuyorum. Bu tür davranışların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz. Bu durum tüm güvenliğimizi etkiliyor" ifadelerine yer verdi.



Savaşın enerji faturaları üzerindeki etkisinin görüldüğünü belirten Sunak sadece ABD ile değil, dünyanın dört bir yanındaki müttefikleriyle de yakın işbirliği içinde çalışarak Ukrayna'ya Rus işgalini püskürtene kadar ihtiyaç duyduğu desteği vereceklerini vurguladı.

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