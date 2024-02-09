İngiltere ve Belçika'dan Putin tepkisi: Demokrasiler böyle ölüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ukrayna savaşının başından beri ilk kez Amerikalı bir gazeteciye konuştu. Eski FOX News sunucusu Tucker Carlson, Putin'le Kremlin'de bir araya geldi. Putin'in Ukrayna'nın işgalinden NATO'nun genişlemesine kadar pek çok konuda yaptığı çarpıcı açıklamalar İngiltere ve Belçikalı liderlerin tepkisini çekti.

İngiltere ve Belçika'dan Putin tepkisi: Demokrasiler böyle ölüyor

Eski Belçika başbakanı ve Avrupa parlamentosunun şu anki üyesi Guy Verhofstadt, Tucker Carlson'un ile yaptığı röportajın Rus liderin başına gelen "şimdiye kadarki en iyi şey" olduğunu söyledi.

Eski Başbakan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Gelecekte Amerika onun tartışmasız ve filtresiz yalanlar yaymasının acısını çekecek. Demokrasiler böyle ölür” ifadelerini kullandı.

Putin'den Batılı liderlere mesaj: Ukrayna'da Rusya'yı yenmek imkansız

Putin'den Batılı liderlere mesaj: Ukrayna'da 'yı yenmek imkansız

Haberi Görüntüle

İNGİLTERE DE SESSİZ KALMADI

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Putin'in NATO'nun genişlemesine ilişkin iddialarına karşı çıktı.

İngiliz lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşın NATO'nun genişlemesinin bir sonucu olduğu yönündeki iddiasını "açıkça saçma" olarak nitelendirdi.

Sunak açıklamasında, "Rusya, Ukrayna'yı yasadışı ve kışkırtılmamış bir şekilde işgal etti. İngiltere'nin başından beri Ukrayna'nın yanında güçlü bir şekilde durmasından gurur duyuyorum. Bu tür davranışların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz. Bu durum tüm güvenliğimizi etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Savaşın enerji faturaları üzerindeki etkisinin görüldüğünü belirten Sunak sadece ABD ile değil, dünyanın dört bir yanındaki müttefikleriyle de yakın işbirliği içinde çalışarak Ukrayna'ya Rus işgalini püskürtene kadar ihtiyaç duyduğu desteği vereceklerini vurguladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...