İngiltere ve Galler'de 6 ayda 1539 polis, kadına şiddetle suçlandı

Ulusal Polis Şefleri Konseyi'nin kadın ve kızlara karşı şiddet raporuna göre, 6 aylık dönemde polis memurlarının işlediği suçların bir kısmını yine polisler ihbar etti.



Rapora göre 672 polis memuruna karşı yapılan 653 ihbarı yine polis memurları yaparken, 867 polise karşı yapılan toplamda 524 şikayeti vatandaşlar gerçekleştirdi.



Vatandaşlarca yapılan ihbarların yüzde 63'ünü orantısız güç kullanma oluştururken ikinci en yüksek şikayeti yüzde 9'la zorbaca davranış, üçüncü en yüksek şikayeti ise yüzde 6'yla cinsel saldırı oluşturdu.



Rapora göre toplamda 1539 polis, kadın ve kızlara karşı şiddet suçlamasının muhatabı olurken bu polislerden 13'ünün görevine son verildi.



İngiltere Kadın Yardım Federasyonu (Women's Aid) CEO'su Farah Nazeer'in açıklamalarına da raporda yer verildi. Aynı dönemde ülke çapında 500 binin üzerinde kadına karşı şiddet suçu işlendiğini kaydeden Nazeer, saldırganlardan yalnızca yüzde 6'sının ceza aldığının altını çizdi.



Nezeer, ceza oranlarının kabul edilemez ölçüde düşük olduğunu belirterek, "Bu istatistikler kadınların adalet sistemine zaten düşük olan güvenini endişe verici seviyede etkileyecek boyutta." değerlendirmesini yaptı.



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