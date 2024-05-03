İngiltere ve Galler'de yerel seçimler: İşçi Partisi yükselişte

İngiltere ve Galler'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy kullanmak üzere halk sandık başına gitti. 107 seçim bölgesinde sandık başına giden seçmenler, yerel saatle 07.00'den (TSİ 09.00) 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar oy kullandı.



Yaklaşık 8,9 milyon nüfuslu başkent Londra'da kayıtlı seçmenler de gelecek 4 yıl boyunca şehri kimin yöneteceğine karar vermek ve 25 belediye meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

14 YIL SONRA İLK DEFA ÖNDE



İktidardaki Muhafazakar Parti'nin ağır kayıplar yaşadığı aktarılırken ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 14 yıl aradan sonra yeniden iktidara gelmek için önemli kazanımlar elde etti.



Şu ana kadar meclis için 2 bin 661 sandalyenin dörtte biri sayılmışken, Muhafazakarlar 115 sandalye kaybetti, İşçi Partisi ise 60 sandalye kazandı.



Bu değişim ile İşçi Partisi İngiltere'de uzun yıllardır elinde tutmadığı belediye meclislerinin kontrolünü kazanmış oldu.

"MUHAFAZAKARLAR İÇİN ZOR BİR GECE"



İngiltere'deki Muhafazakar Parti başkanı Richard Holden, muhalefetteki İşçi Partisi'nin parlamentoda sandalye kazanması ve yerel seçimlerden elde edilen erken sonuçların Muhafazakar Parti'nin kayıplarını göstermesinin ardından "Muhafazakarlar için zor bir gece" geçtiğini söyledi.



Holden, Times Radio'ya yerel seçimdeki kayıpları için "Açıkçası pek iyi bir sonuç değil" dedi.