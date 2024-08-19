İngiltere ve Galler'de zombi bıçaklar ile palalar yasak listesinde: Yakalananlar hapis cezası alacak

İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere ve Galler genelinde satışı ve taşıması yasaklanan "zombi bıçaklar" ile palaların 23 Eylül'e kadar polise teslim edilmesi çağrısı yaptı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir yüzü keskin, diğer yüzü tırtıklı zombi bıçaklar ile tek yüzü keskin, küçük bir kılıç formundaki palaların 24 Eylül'den itibaren bulundurulmasının yasak olduğu hatırlatıldı.



Daha önce samuray kılıcı, kelebek bıçak ve itme hançeri (katar) gibi kesici aletlerin yasaklandığına işaret edildi.



Bu aletlerin, 26 Ağustos-23 Eylül tarihlerinde İngiltere ve Galler'deki karakollara teslim edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, teslim edenlerin hiçbir işleme tabi tutulmayacağı belirtildi.



Bıçakların polis, belediye ve bıçaklı suçlara karşı kurulan derneklerin oluşturacağı teslim kutularına isimsiz şekilde bırakılabileceğini vurgulayan bakanlık, 24 Eylül'den sonra pala ve zombi bıçakla yakalananların hapis cezasına çarptırılacağını ifade etti.



Açıklamada, bıçaklarını karakollara bırakmak isteyenlerin öncesinde polisle temasa geçmesi ve tavsiye edilen şekilde bıçakları paketlemesi gerektiğine dikkati çekildi.



İngiltere İçişleri Bakanlığı, gelecek dönemde daha fazla bıçak türüne yasak konulacağını, satış kurallarının sertleştirileceğini ve bıçaklı suçlara daha fazla cezalar getirileceğini bildirdi.



BİR YILDA 18 BİNDEN FAZLA SALDIRI YAŞANDI

Polisten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Diana Johnson, "Çok fazla insanın kötü sonuçlar doğurup hayatı olumsuz yönde değiştirecek silahlara erişimi var. Bu tip silahların evimizde ya da sokaklarımızda bulunmasının hiçbir geçerli sebebi yok" açıklamasını yaptı.



Johnson, kararın hükümetin bıçaklı suçları 10 yılda yarı yarıya azaltma planı çerçevesinde alındığını, yakın gelecekte de Ninja kılıçlarının yasaklanacağını açıkladı.



İngiltere'de ocak ayında alınan kararla pala ve zombi bıçaklar yasaklı silahlar listesine alınmıştı. "Dikiş tutmaz" adıyla anılan burgulu bıçaklar ise 2019'da bu listeye girmişti.



Ülkede yasaklı silah bulunduranlar 6 ayla 2 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılıyor. Reşit olmayanlara herhangi bir bıçağı internetten, mağazada ya da elden satanlar ise 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.



Adalet Bakanlığı, geçen hafta yayımladığı istatistiklerde ise Mart 2023-Mart 2024 arasında 18 bin 572 bıçaklı saldırı suçu işlendiği açıklanmıştı.



IRKÇI EYLEMLERİ TETİKLEDİ

İngiltere'de bıçaklı suçlar, Southport kentinde 29 Temmuz'da işlenen ve 3 çocuğun ölümüne, 8'i çocuk 10 kişinin yaralanmasına neden olan olayla yeniden gündeme geldi.



Galler doğumlu bir saldırganın gerçekleştirdiği olayın ardından aşırı sağcılar, göçmen ve Müslüman karşıtı şiddet olaylarını başlattı.



Saldırganın daha sonra 17 yaşında, Ruanda asıllı bir Hristiyan olduğu ortaya çıkmıştı.

