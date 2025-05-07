İngiltere ve Hindistan ne üzerine anlaştı?

İngiltere ile Hindistan arasında üç yıl önce başlayan ancak İngiltere’deki hükümet değişiklikleri nedeniyle zaman zaman sekteye uğrayan görüşmeler, nihayet sonuçlandı.



Anlaşmayla birlikte, özellikle İskoç viskisi gibi bazı İngiliz ürünlerine Hindistan tarafından uygulanan yüksek ithalat vergileri kademeli olarak azaltılacak. Viskiye yönelik yüzde 150 oranındaki vergi ilk aşamada yüzde 75’e çekilecek, ardından on yıl içinde yüzde 40’a kadar düşürülecek. Otomobil ürünlerinde uygulanan yüzde 100’ü aşan vergiler ise belirlenen kotalar dahilinde yüzde 10 seviyesine indirilecek.



İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmayı “İngiliz işletmeleri, çalışanları ve tüketicileri için büyük bir kazanç” olarak nitelendirirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise bu adımı “iddialı ve karşılıklı çıkar sağlayan” bir gelişme olarak tanımladı.



Anlaşma, viski dışında kozmetik, tıbbi ürünler, otomobil ve uçak parçalarını da kapsıyor. Öte yandan, Hindistan Ticaret Bakanlığı, bu düzenlemeyle Hindistan’dan İngiltere’ye yapılan ihracatın yüzde 99’unun gümrük vergisinden muaf olacağını açıkladı.



İngiltere, bu anlaşmanın etkisiyle yıllık ikili ticaret hacminin 25,5 milyar sterlin artmasını bekliyor.



Müzakereler, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından 2022’de başlamış; ancak 2024’teki genel seçimler nedeniyle bir süreliğine askıya alınmıştı. Seçimlerin ardından Hindistan’da Narendra Modi yeniden başbakan olurken, İngiltere’de İşçi Partisi iktidara geldi.