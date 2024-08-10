İngiltere ve İskoçya'da aşırı sağa karşı binlerce kişi bir araya geldi

İngiltere'de göçmen karşıtı şiddet eylemleri sonrası aşırı sağa karşı başlayan protestolar devam ediyor. Liverpool'un yanı sıra İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da aşırı sağa karşı binlece kişi bir araya geldi.

İngiltere ve İskoçya'da aşırı sağa karşı binlerce kişi bir araya geldi

Irkçılık karşıtı göstericiler, aşırı sağa karşı protestolarına devam ediyor.

genelinde yaklaşık iki haftadır devam eden göçmen karşıtı protestolar ve ayaklanmaların ardından bugün de Liverpool sahilinde toplanarak aşırı sağı etti.

Göstericiler, mültecileri karşılayan, açık sınırlar çağrısında bulunan ve temmuz ayı sonunda patlak veren göçmen karşıtı protestolarda, ırkçılık ve İslamofobiye karşı çıkan pankartlar taşıdı.

’nın başkenti Edinburgh’da da "Stand Up To Racism" (Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk) adlı topluluğun liderliğinde, aşırı sağa karşı protesto gösterisi düzenlendi.

İskoçya Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce kişi, son dönemde İngiltere’de yaşanan şiddet eylemlerini kınayan sloganlar attı.

Geniş çapta ayaklanmalara dönüşen protestolar, 29 Temmuz'da İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport'ta bıçaklı bir saldırıda üç çocuğun katilini İslamcı bir göçmen olarak tanımlayan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla ateşlendi.

Geçtiğimiz hafta sonu İngiltere'de ve Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde geniş çaplı ayaklanmalar yaşandı. Ancak aradan geçen bir hafta içinde ırkçılık karşıtı gösteriler, göçmen karşıtı şiddet eylemlerini bastırdı.

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