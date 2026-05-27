İngiltere ve Polonya, Rusya'ya karşı savunma anlaşması imzaladı

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Starmer tarafından Londra'da imzalanan anlaşma, sınır güvenliğini iyileştirme, organize suçla mücadele etme ve Avrupa Birliği ile savunma işbirliğini derinleştirme amacı da güdüyor.

Fransa ve Almanya ile yapılan benzer anlaşmaların ardından bu savunma anlaşması, Starmer'ın yaklaşık 10 yıl önce Brexit'in verdiği zararı onarma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın kıtanın savunması konusunda daha fazla sorumluluk alması yönündeki çağrılarına yanıt verme çabası olarak yorumlanıyor.

Polonya'dan ayrılmadan önce Tusk, her iki ülkenin de "Rusya'yı stratejik bir tehdit" olarak gördüğünü söyleyerek ve iki liderin hibrit saldırılar, siber saldırılar ve casusluktaki artışı da görüşeceğini belirtmişti.

Starmer yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın şu anda karşı karşıya olduğu zorluklar, daha da güçlü bir ortaklık gerektiriyor" dedi. "Bu anlaşma, Polonya ile savunma ve güvenlik ilişkilerimizde bir nesildir atılan en büyük adımdır ve daha az görünür ancak daha az tehlikeli olmayan modern güvenlik tehditleriyle mücadele etmemizi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İngiltere , anlaşmanın iki ülkenin uzmanlıklarını ve endüstriyel kapasitelerini birleştirerek, hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirmek de dahil olmak üzere karmaşık yeni nesil silahların geliştirilmesi ve üretimine öncülük etmelerini sağlayacağını vurguladı. Tusk, savunmanın ötesinde, anlaşmanın önemli bir bölümünün siber güvenliğe odaklanacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl, İngiltere ve Fransa, nükleer cephanelikleri konusunda işbirliğini güçlendirmek de dahil olmak üzere savunma ilişkilerini geliştirmek konusunda anlaştılar ve Starmer ayrıca Almanya ile bağları derinleştirmek için bir anlaşma imzalamıştı.