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İngiltere ve Rusya arasında 'BMGK' krizi

BMGK'nın dönem başkanlığını devralan İngiltere, Rusya'nın 4 Nisan'da Ukrayna gündemiyle yaptığı toplantı çağrısına olumsuz yanıt verdi. Bu kararı "utanç verici" olarak niteleyen Rusya, İngiltere'yi BMGK başkanlığını "kötüye kullanmakla" suçladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 00:59

İngiltere ve Rusya arasında 'BMGK' krizi

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Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını devralan , 'nın 4 Nisan'da talep ettiği Ukrayna toplantısını kabul etmedi.

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi nisan ayı dönem başkanlığını devraldı.

Rusya, Buça'daki sivil ölümleri ile "soykırım ve savaş suçu" suçlamalarının ardından BM Güvenlik Konseyini 4 Nisan'da toplantıya çağırdı.

BMGK dönem başkanı İngiltere ise Rusya'nın bu talebini kabul etmeyerek, konunun konseyin gündeminde olduğu üzere bir gün sonra 5 Nisan'da görüşülmesine karar verdi.

BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve İngiltere'nin Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, konseyin 5 Nisan'da toplanarak, Buça da dahil Ukrayna'da artan savaş suçu kanıtlarını görüşeceğini söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, BMGK toplantı taleplerinin reddedilmesi üzerine düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'yi BMGK başkanlığını "kötüye kullanmakla" suçladı ve bu durumun "utanç verici" olduğunu belirtti.

Nebenzia, Buça'daki sivil ölümleri ve "savaş suçu" iddialarını ise reddederek, kentin Rus güçlerinin kontrolü altında olduğunda hiçbir sivilin şiddet olayı ile karşılaşmadığını ve zarar görmediğini savundu.

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