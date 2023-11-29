İngiltere ve Yunanistan arasında randevu krizi: Sunak'tan Miçotakis'e cevap

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a ait "Elgin Mermerleri"nin iadesini konuşmak istemediği için Başbakan Kiryakos Miçotakis ile randevusuna saatler kala görüşmeyi iptal etmesi mevkidaşının tepkisini çekmişti.

Miçotakis, yaptığı yazılı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın, programlanmış görüşmemizi, görüşmeye saatler kala iptal etmesinden duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum." ifadesini kullanmıştı.

Miçotakis, "Yunanistan'ın Elgin Mermerleri konusundaki görüşleri bellidir. İngiliz mevkidaşımla bunları ve Gazze, Ukrayna, iklim krizi, göç gibi uluslararası gündemdeki büyük sorunları konuşma fırsatım olmasını umardım. Görüşlerinin doğruluğuna ve adil olduğuna inanan kimse asla görüşlerin çatışmasından korkmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Sunak, Miçotakis ile görüşmesini iptal etmesine ilişkin ilk kez konuştu. Sunak, Miçotakis'in "Elgin Mermerleri"nin iadesi konusunu dile getireceği yönündeki açıklamasına ithafen, "Yasadışı göçle mücadele veya güvenliğimizi güçlendirmek gibi önemli konuları müttefiklerimizle tartışmaktan her zaman mutluluk duyarız. Ancak bir toplantının amacının geleceğe yönelik önemli konuları tartışmak yerine, daha ziyade geçmiş konuları yeniden ele almak olduğu açıkken bunu yapmak uygun değildi." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesini bu sözlerle savundu.



Sunak, parlamentoda yaptığı konuşmada "geçmiş konuları yeniden tartışmak uygun değildi" dedi.



"Güvencelerin bozulması nedeniyle" toplantının iptal edildiğini söyledi.



Sunak, görüşmeyi iptal ettiği için kendisini eleştiren muhalefet lideri Keir Starmer'a da tepki gösterdi.



Sunak, "Bu ülkeye o konuyla ilgili belirli taahhütler, güvenceler verilip sonra bozulması ona yabancı gelebilir. Ama benim görüşüme göre insanlar taahhütte bulunduklarında bunları yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.



Miçotakis, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Atina'dan İngiltere'ye götürülen "Elgin Mermerleri"nin Yunanistan'a iade edilmesi gerektiğini söylemiş, iade talebini Sunak'la yapacağı görüşmede dile getireceğini açıklamıştı.



İngiltere Başbakanı, Miçotakis'le salı günü yapılması planlanan ikili görüşmesini, toplantıya saatler kala iptal etmişti.



Miçotakis, İngiliz mevkidaşını "Elgin Mermerleri" konusunu tartışmaktan kaçınmakla suçladı.



İki ülke arasında diplomatik krize yol açan "Elgin Mermerleri"nin bir kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde, diğer kısmı da Londra'daki British Museum'da sergileniyor.



Miçotakis'in eserlerin ayrılmasını Mona Lisa tablosunun ikiye bölünmesiyle karşılaştırması İngiliz hükümetini rahatsız etmişti.

