İngiltere vizesinde alışılmadık işçi kategorileri: DJ, köpek güzellik uzmanı, mezarlık yöneticisi

İngiltere hükümet bu yılın sonlarına doğru ülkeye çalışmak üzere giriş yapanların sayısını azaltmaya yönelik bir beyaz kitap sözü verirken, yabancı işçilerin hala başvurabileceği belirli ve bazı durumlarda alışılmadık “orta vasıflı” işlerin bir listesi belirlendi.



The Guardian gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı'nın Mart 2024'e kadar olan üç yıllık verilerinin analizi, köpek bakıcıları, köpek gezdiricileri, ahır görevlileri, köpek kulübesi asistanları ve veteriner hemşirelik asistanlarını içeren “hayvan bakım hizmeti meslekleri” için 334 vize verildiğini gösteriyor.



Aynı dönemde, pilates ve yoga öğretmenleri ile yaşam tarzı koçlarını içeren 167 fitness ve esenlik eğitmenine vasıflı işçi vizesi verildi.



Başbakan Keir Starmer, Nigel Farage'ın Reform UK partisinin anketlerdeki yükselişinin ortasında bir göç politikası hamlesi başlatıyor.



Meslekler listesinde ayrıca müzelerde ve Ulusal Vakıf mülklerinde ziyaretçileri karşılayan dönem kıyafetli kişiler olan “kostüm tercümanları” da yer alıyor.

"ÇOĞU İNSANIN AKLINA GELEN TÜRDEN DEĞİL"

Anomaliler, Oxford Üniversitesi Göç, Politika ve Toplum Merkezi'nde araştırmacı olan Robert McNeil tarafından ortaya çıkarıldı. McNeil, “Bu rollerin birçoğu zorlayıcı olabilir ve belirli beceriler gerektirebilir, ancak İngiltere’deki işverenlerin denizaşırı ülkelerden istihdam etmeleri için kritik olan rolleri hayal ettiklerinde çoğu insanın aklına gelen türden şeyler olmayabilir” dedi.



Hemşirelik, bakım işleri, kamu hizmeti, diplomatik merkez ve bankacılık gibi genellikle vize başvuru sahipleriyle ilişkilendirilen meslekleri geçtikten sonra, “uygun meslekler” vasıflı işçi vizeleri listesinde 300'den fazla belirlenmiş iş arasında bunları buldu.



Dün bir blog yazısı yayınlayan McNeil, söz konusu işlerin İngitere’nin AB'den ayrılmasının ardından yapılan değişiklikler nedeniyle listede yer aldığını dile getirdi.

TESİSATÇI YA DA DUVARCI DEĞİL



McNeil, şunları kaydetti: “Hükümet serbest dolaşımı sona erdirirken aynı zamanda orta vasıflı işlerin çalışma vizesine hak kazanmasını sağlamak için beceri eşiğini düşürdü. Daha önce, AB vatandaşı olmayanlara uygulanan sistemde sadece lisansüstü işler kalifiye oluyordu. İnsanlar bu tür orta vasıflı işleri düşündüklerinde akıllarına tesisatçı, duvarcı ya da mühendislik teknisyeni gibi roller geliyor. Ancak gerçekte neyin orta vasıflı olduğunu tanımlamak kolay değildir. Bazı sonuçlar şaşırtıcı.”

KABİN EKİBİ VE BAGAJ KONTROL PERSONELİ DE VAR



“Orta vasıflılar” listesinde hava yolculuğu asistanları, kabin ekibi ve havaalanlarında bagaj kontrolü yapan personel de yer alıyor. Mart 2024'te sona eren yılda bu görevler için 869 vize verildi. Mezarlık yöneticileri, homeopatlar ve bisiklet eğitmenleri de listede yer alıyor.



İngiliz bakanlar, toplam göçü azaltmak istediklerini defalarca söyledikten sonra vizelerle ilgili kuralları sıkılaştırma sözü verdi. Başbakan Starmer, revize edilmiş resmi rakamların İngiltere’ye net göçün 2023 yılında 906 bine ulaşarak rekor kıracağını göstermesinin ardından kasım ayında Muhafazakar hükümeti “açık sınırlar deneyi” yapmakla suçladı.

