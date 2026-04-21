İngiltere yeni nesillere sigarayı yasaklayacak

İngiltere Parlamentosu geçirdiği yeni yasa ile gençlere ve çocuklara ömür boyu sigara almayı yasaklıyor. “Tütün ve Elektronik Sigara Yasası” adını alan yasa Westminster'da hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası tarafından tarafından onaylanırken gerekli son hamle Kraliyet onayı olacak.

Kral Charles'ın da onayıyla yasa, bakanlara tütün, elektronik sigara ve nikotin ürünlerini, aromaları ve ambalajları da dahil olmak üzere tüm ürünleri düzenleme konusunda yeni yetkiler verecek.

Yasaya göre 1 Ocak 2009'dan sonra doğan kişilere tütün ve tütün ürünleri satışı yasaklanacak.

Tütün ürünlerinde satıcıların lisanslandırılması ve perakendecilerin kayıt altına alınması gerekecek. Tütün, elektronik sigara ve diğer ürünlerlerin reklam ve tanıtımı da bu yasa ile kontrol edilecek.