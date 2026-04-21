İngiltere yeni nesillere sigarayı yasaklayacak
21.04.2026 16:50
Kral Charles'ın onayından sonra 1 Ocak 2009'dan sonra doğan kişilere tütün ve tütün ürünleri satışı yasaklanacak.
İngiltere Parlamentosu geçirdiği yeni yasa ile gençlere ve çocuklara ömür boyu sigara almayı yasaklıyor. “Tütün ve Elektronik Sigara Yasası” adını alan yasa Westminster'da hem Avam Kamarası hem de Lordlar Kamarası tarafından tarafından onaylanırken gerekli son hamle Kraliyet onayı olacak.
Kral Charles'ın da onayıyla yasa, bakanlara tütün, elektronik sigara ve nikotin ürünlerini, aromaları ve ambalajları da dahil olmak üzere tüm ürünleri düzenleme konusunda yeni yetkiler verecek.
Tütün ürünlerinde satıcıların lisanslandırılması ve perakendecilerin kayıt altına alınması gerekecek. Tütün, elektronik sigara ve diğer ürünlerlerin reklam ve tanıtımı da bu yasa ile kontrol edilecek.
Ayrıca bu yasayla çocuk taşıyan arabalarda, oyun alanlarında, okulların dışında ve hastanelerde elektronik sigara kullanımı yasaklanacak ve sigara içilmeyen alanlarla ilgili yasalar genişletilecek.
Sigarayı bırakmaya çalışanları desteklemek amacıyla hastaneler dışında elektronik sigara kullanımına yine de izin verilecek.
İngiliz Sağlık Bakanlığı yasa tasarısını “Sigarasız bir nesil yaratılacak.” diye değerlendirirken Muhafazakar Parti'den bazı isimler bu yasanın birçok insanı üzeceğini söyledi.