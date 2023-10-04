İngiltere, yüksek hızlı tren yolu hattının kuzeyini hurdaya çıkarıyor

Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham, kendi şehriyle olan bağlantıyı kesmenin Kuzey'deki insanlara, "ikinci sınıf vatandaş" olduklarına dair bir mesaj olacağını söyledi.



Manchester United futbol kulübü, başbakana yazı yazarak onu kurallara uymaya ve "ekonomik açıdan kendi kendini sabote etmekten" kaçınmaya çağıran 30 işletme arasında yer aldı.



HS2'nin yolculuk sürelerini kısaltacağı, demiryolu ağında daha fazla alan yaratacağı ve Londra dışındaki istihdamı artıracağı umuluyordu.



Ancak altyapı projesinin artan maliyetleri konusunda endişeler mevcuttu ve proje için yapılan son tahminler yaklaşık 71 milyar sterlin tutarındaydı.