İngiltere'de 180'den fazla halk kütüphanesi kapatıldı

Verilere göre 2016 yılından bu yana İngiltere'de belediye tarafından işletilen 180'den fazla kütüphane kapandı ya da gönüllü gruplara devredildi.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 2 bin kişi işten çıkarıldı ve dezavantajlı bölgelerin kütüphane kaybetme olasılığı en zengin bölgelere göre dört kat daha fazla oldu.

Son sekiz yılda yaklaşık 950 kütüphanenin (kalanların üçte biri) çalışma saatlerini azalttığı ortaya konuldu. Ayrıca önümüzdeki yıl içinde de çok sayıda kapanmanın yaşanabileceği ifade edildi.

"EN AĞIR DARBE"

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki kütüphane hizmetlerini temsil eden yardım kuruluşu Libraries Connected'ın CEO'su Isobel Hunter, verilerin “uzun zamandır şüphelendikleri şeyi” doğruladığını söyledi.

Hunter, “Kütüphaneler en ağır darbeyi, en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde alıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl fiilen iflasını ilan eden Birmingham şehir konseyi, kısa bir süre önce kütüphane sayısını 35'ten 25'e düşürme planları üzerine bir kamu istişaresi yürüttü.

Bu konu üzerine Hunter, “Bakanlar yerel yönetimlerin finansmanını acilen düzeltmeli, böylece konseyler ülkenin her yerinde uygun kaynaklara sahip, çalışan ve desteklenen bir kütüphane hizmetini sürdürecek düzeyde finanse edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKİYOR"

Kütüphane gönüllülerinin tanınması ve onlara teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Hunter, "Bir gönüllünün rolü yalnızca profesyonel ve eğitimli personeli desteklemek olmalıdır, hizmet üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan onların yerini alamazlar” diye ekledi.

Öte yandan hükümet yetkilileri, kütüphanecilerin karşılaştıkları baskıların farkında olduklarını söyleyerek, "Bu gibi hizmetlerin, toplumların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için yerel konseylere istikrarı geri vermeye kararlıyız” açıklamasını yaptı.