İngiltere'de 180'den fazla halk kütüphanesi kapatıldı

İngiltere'de 2016'dan beri kamuya ait tam 180 kütüphane kapandı ya da başka kurumlara devredildi. Son sekiz yılda yaklaşık 950 kütüphanenin çalışma saatlerini azalttığı da bildirildi. Kütüphanelerde çalışan 2 bin kişi işini kaybederken, önümüzdeki yıl içinde de çok sayıda kapanmanın yaşanabileceği belirtildi.

İngiltere'de 180'den fazla halk kütüphanesi kapatıldı

Verilere göre 2016 yılından bu yana 'de belediye tarafından işletilen 180'den fazla kütüphane kapandı ya da gönüllü gruplara devredildi.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 2 bin kişi işten çıkarıldı ve dezavantajlı bölgelerin kütüphane kaybetme olasılığı en zengin bölgelere göre dört kat daha fazla oldu.

Son sekiz yılda yaklaşık 950 kütüphanenin (kalanların üçte biri) çalışma saatlerini azalttığı ortaya konuldu. Ayrıca önümüzdeki yıl içinde de çok sayıda kapanmanın yaşanabileceği ifade edildi.

"EN AĞIR DARBE"

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki kütüphane hizmetlerini temsil eden yardım kuruluşu Libraries Connected'ın CEO'su Isobel Hunter, verilerin “uzun zamandır şüphelendikleri şeyi” doğruladığını söyledi.

Hunter, “Kütüphaneler en ağır darbeyi, en çok ihtiyaç duyulan bölgelerde alıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl fiilen iflasını ilan eden Birmingham şehir konseyi, kısa bir süre önce kütüphane sayısını 35'ten 25'e düşürme planları üzerine bir kamu istişaresi yürüttü. 

Bu konu üzerine Hunter, “Bakanlar yerel yönetimlerin finansmanını acilen düzeltmeli, böylece konseyler ülkenin her yerinde uygun kaynaklara sahip, çalışan ve desteklenen bir kütüphane hizmetini sürdürecek düzeyde finanse edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR EDİLMESİ GEREKİYOR"

gönüllülerinin tanınması ve onlara teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Hunter, "Bir gönüllünün rolü yalnızca profesyonel ve eğitimli personeli desteklemek olmalıdır, hizmet üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan onların yerini alamazlar” diye ekledi. 

Öte yandan hükümet yetkilileri, kütüphanecilerin karşılaştıkları baskıların farkında olduklarını söyleyerek, "Bu gibi hizmetlerin, toplumların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmesi için yerel konseylere istikrarı geri vermeye kararlıyız” açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin gençleri Avrupa'nın geri kalanına göre daha mutsuz

İngiltere'nin gençleri Avrupa'nın geri kalanına göre daha mutsuz

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden Greta Thunberg, Kopenhag'da gözaltına alındı

İsrail'in Gazze saldırılarını protesto eden Greta Thunberg, Kopenhag'da gözaltına alındı

UNICEF'ten 920 bin Kuzey Koreli'ye aşı desteği

UNICEF'ten 920 bin Kuzey Koreli'ye aşı desteği

İsrail askeri konuştu: "ABD olmasaydı Gazze'deki savaş çoktan bitmişti"

İsrail askeri konuştu: "ABD olmasaydı Gazze'deki savaş çoktan bitmişti"

Dehşet dolu 4 yıllık esaret! Dayak, tecavüz...

Dehşet dolu 4 yıllık esaret! Dayak, tecavüz...

Küresel sıcaklık ağustos ayında yine rekor kırdı

Küresel sıcaklık ağustos ayında yine rekor kırdı

Venezuela'da muhalif lider Gonzalez hakkında çıkarılan tutuklama kararına ABD'den tepki

Venezuela'da muhalif lider Gonzalez hakkında çıkarılan tutuklama kararına ABD'den tepki

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...