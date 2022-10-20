İngiltere'de 2. Demir Leydi dönemi 1.5 ay sürdü: Başbakan Liz Truss istifa etti

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İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Liz Truss yaşadığı yönetim krizlerinin ardından istifasını duyurdu. Liz Tuss, İngiltere Kralı 3. Charles'ı istifası hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

10 Numara olarak adlandırılan Başbakanlık Konutu'nun önünde basın açıklaması yapan Truss bu sabah istifasını verdiğini söyledi.

Altı hafta önce göreve gelen Liz Truss'ın açıkladığı ekonomi paketleri itibarının sarsılmasına neden oldu. İngiliz Sterlini rekor düzeyde değer kaybederken Truss'ın kabinesinde istifalar görüldü. Vergi paketleri açıklandığında sterlin, ABD doları karşısında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifasından önce ekonomi politikaları nedenilye Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirilmişti.

TRUSS İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI



İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.



Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.



Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.



Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.



Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.



YENİ LİDER BİR HAFTAYA SEÇİLECEK



Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Liz Truss'ın da istifasıyla ülkenin tepesindeki koltuk yeniden boşaltı.



Muhafazakar Parti halihazırda seçimin galibi olduğu için yeni Başbakan bu partiden çıkacak.



Liz Truss, Muhafazakar Parti'nin yeni liderinin bir hafta içinde seçileceğini söyledi.

