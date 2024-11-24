İngiltere'de 24 saatte üç şüpheli paket alarmı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulundu.

Paketin yetkililere bildirilmesinin ardından istasyon, görevliler tarafından boşaltıldı. Şüpheli paket, uzman memurlar tarafından kontrollü patlama ile imha edildi.

ART ARDA BULUNAN ŞÜPHELİ PAKETLER



İngiliz polisi, önceki gün ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki şüpheli paket ihbarının ardından kontrollü patlama gerçekleştirdi.

Yine aynı gün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda da bir yolcunun bagajında şüpheli̇ yasak madde bulunması üzerine bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi.

Olayın ardından bagajdaki şüpheli paketin güvenli hale getirildiği açıklandı.