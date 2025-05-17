İngiltere’de 3 İran vatandaşına casusluk suçlaması

İngiltere’deki Metropolitan Polisi, üç İran vatandaşına Ulusal Güvenlik Kanunu uyarınca Tahran için casusluk suçlamasının yöneltildiğini açıkladı.



Bloomberg haber sitesinin haberine göre, Mostafa Sepahvand, Farhad Javadi Manesh ve Shapoor Qalehali Khani Noori isimli İran vatandaşları, 14 Ağustos - 16 Şubat tarihleri arasında “yabancı bir istihbarat servisine yardım edebilecek” eylemlerde bulunmak ile suçlandı. Polisin bugün yaptığı açıklamaya göre, söz konusu “yabancı devlet” İran’dı.



“BUNLAR SON DERECE CİDDİ SUÇLAMALAR”



39 yaşındaki Sepahvand’a bu suçlamanın haricinde İngiltere’de bir kişiye karşı ciddi şiddet eyleminde bulunma niyetiyle gözlem ve keşif yapma suçlaması da yöneltildi. Polis, şiddet eyleminin kimi hedef alacağını açıklamadı. Diğer iki şüpheliye de “ciddi bir şiddet eyleminin gerçekleştirilmesi niyetiyle casusluk” suçlaması yöneltildi.



Metropolitan Polisi’nin Terörle Mücadele Birimi’nden Dominic Murphy, konuya ilişkin açıklamasında, “Bunlar, Ulusal Güvenlik Kanunu kapsamında son derece ciddi suçlamalar” diyerek söz konusu soruşturmanın “çok karmaşık olduğunu ve hızlı ilerlediğini” belirtti.



Bugün hakim karşısına çıkarılması beklenen şüpheliler, nisan ayında gözaltına alınmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan dördüncü kişi ise serbest bırakılmıştı.



Bu ay ayrı bir dava kapsamında beş İranlı da “terör eylemi hazırlığı” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Basına yansıyan haberlere göre, başkent Londra’daki İsrail Büyükelçiliği söz konusu saldırı planının hedefindeydi.

