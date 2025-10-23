İngiltere'de 3 adrese "Rus istihbaratına yardım" baskını

Londra polisi, Ulusal Güvenlik Yasası (NSA) 2023 kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde üç kişiyi Rus istihbarat servislerine yardım etme şüphesiyle gözaltına aldı.



Metropolitan Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, 48, 45 ve 44 yaşlarındaki üç erkek, başkent Londra’nın batı ve merkez bölgelerindeki adreslerde yakalandı. Aynı zamanda bu adreslerde ve bir başka batı Londra adresinde arama çalışmaları sürüyor.



Yetkililer, gözaltıların Ulusal Güvenlik Yasası’nın 3. maddesi uyarınca gerçekleştirildiğini ve suçlamaların Rusya ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

"TİTİZLİKLE SORUŞTURULACAK"

Londra Terörle Mücadele Birimi Başkanı Komutan Dominic Murphy, son dönemde yabancı istihbarat servislerinin “vekiller” aracılığıyla faaliyetlerini artırdığını belirterek şunları söyledi:



“Yabancı devletler adına yasa dışı faaliyetlerde bulunmayı düşünen herkes, bunun çok ciddi sonuçları olacağını bilmeli. Bu tür eylemler titizlikle soruşturulacak ve kanıtlanırsa ağır cezalarla karşılaşacaklar.”

Olay, İngiltere’de bu yıl Rusya bağlantılı casusluk soruşturmalarının artış gösterdiği bir dönemde yaşandı. Mayıs ayında, Rus istihbaratı için Avrupa genelinde casusluk yapan altı Bulgar kökenli, İngiltere mahkemelerinde hapis cezasına çarptırılmıştı.