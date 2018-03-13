İngiltere'de 4 Müslüman milletvekiline şüpheli paket gönderildi

İlişkili Haberler İngiltere'de Müslüman cezalandırma günü

İngiltere'de son 48 saatte 4 Müslüman milletvekiline şüpheli madde içeren paketler gönderildiği bildirildi.



Gönderilen paketlerin üçünde, İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere yollanan, imzasız "Bir Müslüman'ı cezalandır" mektubu çıktığı aktarıldı.



İngiliz polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkede ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekillerinden Muhammad Yasin'e dün gönderilen paketlerin benzerlerinin bugün de yine İşçi Partisi milletvekilleri Rupa Huq, Rushanara Ali ile Afzal Khan'ın parlamentodaki çalışma ofislerine gönderildiği kaydedildi.



Bu 3 milletvekilinin de Muhammed Yasin gibi Müslüman olması dikkati çekti.



"DÜŞÜK SEVİYEDE ZEHİR"

Huq'un çalışma ofisine iletilen mektubu açan bir çalışanın tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını bildiren polis, paketin içindeki maddeyi de "düşük seviyede zehir" olarak tanımladı. Polis, tüm olayların ciddiyetle ele alındığını, herhangi bir yaralı olmadığını vurguladı.



Polis, Yasin'in ofisine dün postayla gönderilen paketteki sıvı maddenin ise zararsız olduğunu açıklarken, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılan iki ofis çalışanın da iyi olduğunu aktardı.



“BİR MÜSLÜMAN'I CEZALANDIR” MEKTUPLARI

Olayların, İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere yollanan, imzasız "Bir Müslüman'ı cezalandır" mektupları ile bağlantısı araştırılıyor.



Hafta sonu İngiltere'nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen mektupta, Müslümanlar "tehdit" olarak gösterilirken, 3 Nisan'da "beyaz çoğunluk", "bir Müslüman'a zarar ver" ifadeleri yer almıştı.



Terörle mücadele polisi, mektupla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.



Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanmıştı.



Mektupta, 10 ile 500 puan arasında "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de sıralanıyordu.



İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıklamıştı.



HÜKÜMETTEN KINAMA

Devlet Bakanı Victoria Atkins da konuya ilişkin dün "Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur." ifadelerini kullanmıştı.



"Hükümet olarak nefret suçlarını ve İslamofobi'yi son derece ciddiye alıyoruz." diyen Atkins, İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğunu kaydetmişti.



İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.