İngiltere'de 46 milyon seçmen sandık başında

İngiltere'de yaklaşık 46 milyon seçmen, seçimlerde oy kullanmak için başvuruda bulundu.



Türkiye saatiyle 10.00'da başlayan oy verme işlemi gece saat 01.00'e kadar sürecek.



İngiltere Parlamentosu'nda salt çoğunluk olan 326 milletvekiline ulaşan parti tek başına hükümet kurabilecek.



Anketlerde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti önde görünüyor.



İngiltere Haziran 2016'da düzenlediği referandumla Avrupa Birliği'nden çıkma kararı almıştı. Ancak önceki Başbakan Theresa May ve mevcut Başbakan Boris Johnson'ın AB ile vardıkları anlaşmalar, parlamentoda kabul edilmeyince süreç tıkanmıştı.



Başbakan Boris Johnson seçimleri yeniden kazanır ve AB ile vardığı anlaşma parlamentoda onaylanırsa İngiltere 31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden çıkmış olacak.