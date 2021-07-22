İngiltere'de 600 binden fazla kişiye Covid-19 uyarısı

Dört aşamalı plan dahilinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının sonuncusunun 19 Temmuz'a kaldırıldığı İngiltere ile Galler'de, 14 Temmuz'a kadar olan haftada cep telefonu uygulamasıyla 618 bin 903 izolasyon uyarısı yapıldı.



Bu kişilerden 607 bin 486'sının İngiltere'de diğerlerinin ise Galler'de olduğu belirtildi.



Veriler, önceki haftaya kıyasla yüzde 17'lik artış meydana geldiğini ortaya koydu.



Öte yandan, çok sayıda çalışanın kendini izole etmesi nedeniyle işletmelerin, tecrit uyarılarının ciddi personel sıkıntısına neden olduğu ve hizmetleri etkilediğine dair şikayetleri gündeme geldi.



Özellikle süpermarketler, çok sayıda personelin izolasyonu nedeniyle ürün kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.



İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uyarı alıyorsanız, kendinizi tecrit etmelisiniz. Zorluklar olduğunu biliyorum ve takip ettiğimiz eksikliğe ilişkin raporları görüyoruz ancak kurallar açık ve bence bunlara uyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



İngiltere'de dün 44 bin 104 Covid-19 vakası tespit edilmiş, 73 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.