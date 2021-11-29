İngiltere'de 61 kişi kar fırtınası nedeniyle üç gündür bir barda mahsur

İngiltere’nin en yüksek rakımlı yerlerinden olan Yorkshire Dales’te Cuma günü kalabalık bir grup Oasis isimli müzik grubunu dinlemek için mekanı doldurdu. Dışarıda rüzgarın ve kar yağışının artmasıyla işletmenin sahibi Nicola Townsend, bardaki müşterilere hava şartlarının kötü olduğunu söyledi. Mekandaki eğlence bittikten sonra da eve gitmenin güvenli olmayacağını belirtti. İşletme sahibi, yedi çalışan ve eğlenmeye gelen kişiler geceyi barda geçirmek zorunda kaldı.

Kar fırtınasının etkisinin artmasıyla beraber Cumartesi günü kar seviyesi bir metreyi buldu. Yağışın artmasıyla beraber elektrik kabloları ve yollar da kısmen kapandı. Sadece bir grup arazi aracı birkaç ebeveyni ve küçük çocuklarını evlerine götürebildi.

BARIN İÇİNE KAMP KURULDU

İşletme sahibi Townsend, bir televizyon programına verdiği röportajda personelle beraber 61 kişiden oluşan grubun, Pazartesi günü sabahı 50 kişiye düştüğünü söyledi. 3 günlük süreçte içerde kalanların film izlediğini ve karaoke yaptığını söyleyen işletme sahibi bazı kişilerin bardan ayrılmak istemediğini de belirtti.

Townsend, bardakilerin içki içtiğini ancak kimsenin yüksek sesle müzik dinleyip şarhoş olmadığını söyleyerek, ’Birbirlerine saygılı olmak istiyorlar’ diye ekledi.

Mahsur kalanlarının bazılarının handa odalarının olduğunu belirten Townsend, geri kalanların barın içinde kanepelerde ya da yerde yattıklarını dile getirdi. Çalışanların battaniye, yastık ve şilteyle mahsur kalanlara destek olduğunu anlatan işletmeci ısınmak içinse şömine yaktıklarını söyledi. Pazartesi günü öğleden sonra mahsur kalanların mekandan ayrılması bekleniyor.

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