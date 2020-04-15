İngiltere'de 99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi evinin bahçesinde yürüyerek 6 milyon sterlinin üzerinde bağış topladı

İngiltere’de 99 yaşındaki bir gazi,yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için bu ay 100 yaşına gelmeden önce arka bahçesinde 100 tur atmayı amaçladığı belirten bir bağış kampanyası düzenledi.



Ülkenin kuzeyinde bulunan Yorkshire ilçesinde yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltete ordusunda kaptanlık yapan Tom Moore, başlangıçta bin sterlin toplamak için yola koyulmuştu, ancak bağışlar dün saat 9: 00'a kadar 1 milyon sterlinin üstüne çıktı.



İkinci Dünya Savaşı gazisi Moore, 30 Nisan'da 100 yaşına basacak.

100 YAŞINA GİRMEDEN ÖNCE 100 TUR

Hindistan ve Burma'da görev yapan savaş gazisi, 30 Nisan’daki 100’üncü yaş gününe kadar hedefine ulaşmak için günde 10 tur yürümeyi amaçladı. Ancak şu anda programın önünde bulunuyor ve hedefini yarına kadar tamamlayacağını düşünüyor.



Moore, bu sabah BBC canlı yayınında e kampanyasının 5 milyon sterline ulaştığını öğrendi. Ardından sosyal medya hesabından "5 MİLYON! Kampanyama destekte bulunan 90 bini aşkın kişiye teşekkür ederim. Sadece suskunum. Her birinize teşekkürler. Özellikle de şimdi buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan sağlık personelimize” ifadelerini kullandı.



Eski bir katan olan Moore, başlattığı kampanyayla sağlık çalışanları için 6 milyon sterlini aşkın bağış toğladı.

BAĞIŞLAR 6 MİLYON STERLİNİ GEÇTİ

Moore, ABD'nin İngiltere Büyükelçisi Woody Johnson ve eski kaptan Jamie George da dahil olmak üzere bir dizi ünlü kişi tarafından övgü ve takdir aldı.



Just Giving adlı bağış toplama sitesinde yer alan bilgiye göre şu anda gazinin kampanyasına 6 milyon sterlinden fazla bağış yapıldı.

SAĞLIK KAHRAMANLARI BÖYLE ÇALIŞIYOR