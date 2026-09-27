İngiltere'de ABD üssü yakınında patlayıcı alarmı. İran'a giden uçaklar buradan kalkıyordu

İngiltere 'de Gloucestershire Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

"Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla bir grup erkek zanlının bu sabah gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.