İngiltere'de ABD üssü yakınında patlayıcı alarmı. İran'a giden uçaklar buradan kalkıyordu
27.09.2026 14:41
Son Güncelleme: 27.09.2026 14:46
Olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında tutulmaya devam edeceği ifade edildi.
İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı Fairford Üssü bitişiğindeki köyde bazı evler, bir grup şüpheli nedeniyle boşaltıldı
İngiltere'de Gloucestershire Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.
"Patlayıcılar Yasası'nı ihlal" suçlamasıyla bir grup erkek zanlının bu sabah gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.
Köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi görevlendirildi.
TAHLİYE EDİYENLER SPOR SALONUNA TAŞINDI
Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgede bulunan bir spor salonuna taşındığı, olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında olmaya devam edeceği ifade edildi.
Üssün bitişiğindeki köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi'nin görevlendirildiği duyuruldu.
Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, ABD'nin bu üssü saldırı amaçlı kullandığını öne sürüyor.
İRAN SAVAŞININ BAŞLANGICINDAN BU YANA ABD BU ÜSSÜ KULLANIYOR
İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.
İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler saldırı amaçlı kullanım olduğunu da öne sürüyor.