İngiltere'de ara seçim: İşçi Partisi 23 yıl sonra zafer kazandı

İngiltere’de İşçi Partisi Kingswood ve Wellingborough ara seçimlerinde zafer kazanarak Rishi Sunak hükümetine çifte darbe indirdi. İşçi Partisi adayı Gen Kitchen, Wellingborough'da Muhafazakârların 18 binden fazla oyla elde ettiği çoğunluğu bozarak zafere ulaştı ve 2001 genel seçimlerinden bu yana İşçi Partisi'nin bu koltuktaki ilk galibiyeti oldu.

İngiltere'de ara seçim: İşçi Partisi 23 yıl sonra zafer kazandı

'deki ara seçimlerde İşçi Partisi adayı Gen Kitchen, 7 bin 408 oy alan Muhafazakar Partili Helen Harrison'ı geride bırakarak 13 bin 844 oyla koltuğu kazandı.

Kingswood'un Güney Gloucestershire seçim bölgesinde İşçi Partisi 11 binden fazla oy çoğunluğunu bozdu.

Londra'daki Lewisham belediye başkanlığından istifa eden Damien Egan, en yakın rakibi Muhafazakarlardan Sam Bromiley'i 8 bin 675'e karşı 11 bin 176 oyla geride bırakarak kazandı.

Ara seçim, çevre ile ilgili konularda Muhafazakar Parti'nin önde gelen seslerinden Chris Skidmore'un hükümetin petrol ve doğalgaz hamlesini protesto etmek amacıyla istifa etmesi sonrasında yapıldı.

Kingswood son yarım yüzyıldır Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında gidip geliyor.

Skidmore, 2010 yılında koltuğu kazandı ve 2019 yılına kadar 11 bin 220'lik çoğunluk elde etti.

Seçim bölgesi bir sonraki genel seçimde kaldırılacak ve Kingswood seçmenleri dört seçim bölgesine bölünecek.

Egan daha önce bunlardan biri olan, İşçi Partisi'nin kilit hedeflerinden biri olan Bristol Kuzey Doğu için aday olarak seçilmişti.

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