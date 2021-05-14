İngiltere'de aşılama: 11 bini aşkın kişinin hayatını kurtardı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ülkede Covid-19 aşılarının can kaybına etkisi üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.



Araştırmada, aşı programının başladığı 8 Aralık 2020 tarihinden 30 Nisan'a kadarki dönem ile aşılama öncesi dönemdeki Covid-19 kaynaklı can kaybı sayıları karşılaştırıldı.



Buna göre, ülkede Covid-19 aşılarının uygulanmasıyla 80 yaş üstündekilerde 9 bin 900, 70-79 yaş aralığındakilerde 1500, 60-69 yaş aralığındakilerde de 300 olmak üzere toplam 11 bin 700 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ve 60 yaş üstündeki 33 bin kişinin de hastaneye yatışının önlendiği tahmin edildi.



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 aşılarımız 11 bin 700 kişinin hayatını kurtardı, 33 bin kişinin hastaneye yatışını engelledi. Çok üzücü ve zor bir yılın ardından bu dikkate değer." ifadelerini kullandı.



Hancock, İngilizlere teklif edildiğinde Covid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında da bulundu.

AŞILARIN ETKİSİ 'HARİKA'



Aşılardan sorumlu Bakan Nadhim Zahawi, Covid-19 aşılama programının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek aşılamanın ülke üzerinde oluşturduğu "inanılmaz" etkiyi "harika" olarak nitelendirdi.



Zahawi dini, dili, ırkı fark etmeksizin herkesin aşı olması gerektiğini ve bunun salgından kurtulmanın tek yolu olduğunu dile getirdi.



Ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 35 milyon 906 bin 671'e ulaşırken bunlardan 18 milyon 890 bin 969'una ikinci doz uygulandı. Toplam yapılan aşı sayısı 54 milyon 797 bin 640 oldu.



VAKA VE ÖLÜ SAYILARI DÜŞÜYOR

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle bugüne kadar 127 bin 651 kişi hayatını kaybetti. Kasım 2020'den itibaren virüsün daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan yeni bir türünün etkisi altına giren ülkede, aralık ayında günlük vaka sayıları 80 bini geçmişti.



Ancak hem karantina hem de hızlı aşılamanın etkisiyle vakalar ve ölümler azalmaya başlamış, son haftalarda günlük vaka sayısı 2 binin, virüse bağlı can kaybı sayısı da 20'nin altına düşmüştü.