İngiltere'de aşırı hız yapan bir araç 6 arabayı enkaza çevirdi

İngiltere'de pazar gecesi beyaz bir sedan sürücüsü yolda ilerlerken aşırı hız yaparak en az altı tane araca çarptı.



Çarpma sonucunda en az bir araba şeritten çıkarak trafiğin iki yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olay yerinden çekilen görüntülerde çok sayıda hasarlı araç ve caddede enkaz görülüyor.



Polis, yolun "bir süre kapalı kalmasını" beklediklerini belirterek, sürücüleri alternatif yolları kullanmaya teşvik etti.



Kazada kaç kişinin yaralandığı ve durumlarının ne olduğu henüz bilinmiyor.

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