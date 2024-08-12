İngiltere'de aşırı sağ olayları: 12 yaşındaki çocuk hakim karşısında

İngiltere'de, 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 12 yaşında bir erkek çocuğu hakim karşısına çıkarıldı.

İngiltere'de aşırı sağ olayları: 12 yaşındaki çocuk hakim karşısında

'nin Southport kentinde, 29 Temmuz'da 3 çocuğun öldürüldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağcı şiddet olayları patlak verdi.

Ülke genelinde 927 kişi gözaltına alındı, bunların 466'sı hakkında iddianame hazırlandı.

EN KÜÇÜK ŞÜPHELİ

Hakim karşısına çıkan 466 kişinin en küçüğü 12 yaşındaki bir erkek çocuğu oldu. Çocuğun duruşması, bugün Liverpool kentindeki çocuk mahkemesinde yapıldı.

Adı verilmeyen Southportlu çocuk, 21 yaşındaki Harvey Gabbott ve 33 yaşındaki Paul Dryhurst ile birlikte şiddet olaylarına karışma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.

İngiliz medyasına göre Manchester'da da 12 ve 13 yaşında iki çocuk hakkında, olaylara karıştıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İki çocuğun duruşması henüz yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin Southport kentinde 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü, ayrıca 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı saldırı sonrasında başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

Müslümanlar ve Müslüman kurumları, 30 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcıların neden olduğu sokak olaylarında hedef alınıyor.

Çok sayıda gözaltı ve tutuklama yapılan olaylarda aşırı sağcılar, polisle ve karşıt görüştekilerle çatışmış, evlere, iş yerlerine, arabalara, camilere ve polis araçlarına zarar vermişti.

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