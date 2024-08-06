İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: 400 kişi tutuklandı

İngiltere'de göçmen karşıtı eylemlerin öfkesi dinmiyor.



Southport'ta üç çocuğun hayatını kaybettiği, sekizi çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından İngiltere ve Kuzey İrlanda'da aşırı sağcılar şiddet eylemlerine başladı.



Aşırı sağcı protestoların altıncı gününde çok sayıda polis memuru yaralandı ve 400’e yakın kişi tutuklandı. Önümüzdeki günlerde, tutuklamaların artması bekleniyor.



HAPİSHANE KAPASİTESİ ARTIRILDI



Mahkemeler ve Hukuk Hizmetleri Devlet Bakanı Heidi Alexander, eylemcilerle başa çıkmak için 500'den fazla ek hapishane alanının hazır olduğunu duyurdu.



Alexander, buna ek olarak 6 bin uzman polis memurunun daha şiddet olaylarına karşı görevlendirildiğini açıkladı.



İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, bir Müslüman erkek topluluğunun bölgede yapılacağı söylenen aşırı sağcı protestoya karşı bölgelerini savunmaya hazırlandığı bildirildi.

