İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: 400 kişi tutuklandı

İngiltere'de üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının arkasında bir göçmenin olduğuna dair yanlış iddialar aşırı sağın fitilini ateşledi. Sokaklara inen aşırı sağcı grupların tetiklediği şiddet eylemlerinin 6. gününde 400’e yakın kişi tutuklandı.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: 400 kişi tutuklandı
İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler

Haberi Görüntüle

'de göçmen karşıtı eylemlerin öfkesi dinmiyor.

Southport'ta üç çocuğun hayatını kaybettiği, sekizi çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından İngiltere ve Kuzey İrlanda'da aşırı sağcılar şiddet eylemlerine başladı.

Aşırı sağcı protestoların altıncı gününde çok sayıda polis memuru yaralandı ve 400’e yakın kişi tutuklandı. Önümüzdeki günlerde, tutuklamaların artması bekleniyor.

HAPİSHANE KAPASİTESİ ARTIRILDI

Mahkemeler ve Hukuk Hizmetleri Devlet Bakanı Heidi Alexander, eylemcilerle başa çıkmak için 500'den fazla ek hapishane alanının hazır olduğunu duyurdu.

Alexander, buna ek olarak 6 bin uzman polis memurunun daha şiddet olaylarına karşı görevlendirildiğini açıkladı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, bir Müslüman erkek topluluğunun bölgede yapılacağı söylenen aşırı sağcı protestoya karşı bölgelerini savunmaya hazırlandığı bildirildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

VPN kullanımına dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

DÜNYA HABERLERİ

Hamas’tan Türkiye’ye özel teşekkür

Hamas’tan Türkiye’ye özel teşekkür

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta: Ses duvarı yarım saatte 3 kez aşıldı

İsrail savaş uçakları Beyrut'ta: Ses duvarı yarım saatte 3 kez aşıldı

TikTok'ta harcamak için kiliseden 300 bin dolar çaldı

TikTok'ta harcamak için kiliseden 300 bin dolar çaldı

Yunanistan'da orman yangınları: "Sorumlular bedelini ödeyecek"

Yunanistan'da orman yangınları: "Sorumlular bedelini ödeyecek"

Hizbullah’tan İsrail’deki iki askeri üsse saldırı

Hizbullah’tan İsrail’deki iki askeri üsse saldırı

Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını seçti

Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını seçti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...