İngiltere'de aşırı sağcı Tommy Robinson gözaltına alındı

Polis açıklamasına göre Robinson, 29 Ağustos sabah erken saatlerde Saint Pancras İstasyonu'nda yaşanan bir olayın ardından Tenerife'ye kaçmıştı. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yayılan bir videoda, olay sırasında yerde hareketsiz yatan bir adamın yanında yürüdüğü ve adamın "kendisine saldırdığını" iddia ettiği görülmüştü.



Robinson, Portekiz’den döndüğü uçakta pazartesi günü tutuklandı ve "ağır bedensel zarar verme şüphesiyle" sorgulanmak üzere gözaltına alındı.



Aşırı sağın önde gelen isimlerinden biri olan Robinson, 2009’da kurduğu İngiliz Savunma Ligi (English Defence League) ile tanınıyor. Daha önce birçok kez kamu düzenini bozma ve mahkemeye saygısızlık suçlarından mahkum edilmişti.



2024’te İngiltere genelinde patlak veren ırkçı içerikli ayaklanmaların fitilini ateşlemekle de suçlanmış, ancak bu iddiaları reddetmişti.