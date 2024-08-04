İngiltere'de aşırı sağcıların sokak olayları devam ediyor

İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki şehirlerde aşırı sağcıların başlattığı sokak olaylarının ardından Başbakan Keir Starmer, Başbakan Yardımcısı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Polisten Sorumlu Devlet Bakanı ile olayları görüşmek üzere bir araya geldi.



Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, hafta başında başlayan ve bugün de devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerde çıkan şiddet olayları karşısında bazı bakanları Başbakanlığa çağırdı.



Sunderland'da dün akşam bir polis karakolunda yangın çıkaran aşırı sağcıların 4 polisi yaraladığını açıklayan Starmer, olaylara müdahalede polise tam destek verdiğini dile getirdi.



Toplantıya katılan Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, İçişleri Bakanı Yvette Cooper, Adalet Bakanı Shabana Mahmood ve Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Starmer'ı yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirdi.



Cooper, olaylara karışanları adaletin karşısına çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Mahmood, tüm adalet sisteminin gözaltındaki isimlerin gerekli cezayı alması için çalıştığını kaydetti.



Aynı zamanda Kalkınma, Sosyal Konutlar ve Topluluklar Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Rayner, aşırı sağcıların hedefi olan topluluklar ve yerel yönetimlere gereken desteğin verileceğini bildirdi.



LONDRA'DA NAZİ SELAMI VEREN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bugün İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yaklaşık 30 eylem düzenleyen aşırı sağcılar yer yer polisle çatışırken, göçmenlere ve yabancıların sahibi olduğu iş yerlerine de saldırdı.



Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL) çağrısıyla gerçekleştirilen eylemlere karşı eylem düzenleyen ırkçılık karşıtları, polisin yoğun güvenlik önlemine rağmen bazı kentlerde karşı karşıya geldi.



Manchester ve Blackpool'da ise polis, "ifade özgürlüğünün yerine getirilmesini engellemek ve kargaşa çıkarmak isteyenler" bulunduğu gerekçesiyle akşam saatlerine kadar toplanma yasağı uyguladığını açıkladı.



Londra'da bugün düzenlenen 17. ulusal Filistin'le dayanışma yürüyüşüne tepki gösteren bazı aşırı sağcılar ise Piccadilly Meydanı'nda Filistin destekçilerine karşı eylem yaptı.



İki tarafın karşı karşıya geldiği anlara ilişkin açıklama yapan Londra Metropolitan Polisi, Nazi selamı veren bir kişi de dahil 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.



Liverpool'daki olaylarda ise aşırı sağcılar polise sandalye, taş ve scooter attı. Polis araçlarının camları atılan maddeler nedeniyle kırılırken, 3 polis memuru hastaneye kaldırıldı.



Polislerden birinin çenesi, birinin de burnunun kırıldığını açıklayan Merseyside Polisi, Liverpool'daki olaylar neticesinde 6 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.



Aşırı sağcılar Liverpool'da İslami içerikli yayınların dağıtıldığı bir standa da saldırdı.



BRİSTOL'DA ATLI POLİS OLAYLARA MÜDAHALE ETTİ



Hull Polis Müfettişi Darren Wildbore'un açıklamasına göre, kentte yaşanan sokak olaylarında polise şişe ve yumurta atıldı, 3 polis memuru yaralandı.



Bristol kentinde ise atlı polislerin müdahale ettiği aşırı sağcı ve karşıt görüşlülerin birbirine taş ve havai fişekler attığı sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.



Olayların devam ettiği bölgede yaşananlara ilişkin açıklama yapan Avon ve Somerset Polisi, halkı Castle Park bölgesine gitmeme konusunda uyardı.



Avon ve Somerset Polisi, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını da belirtti.



Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da aşırı sağcılar Müslüman bir vatandaşa ait iş yeri ile iki otelin kapı ve camlarını kırdı. Polis, Belfast İslam Merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Aşırı sağcıların gösteri düzenlediği kentlerde polis ve vatandaşlar, camiler ve Müslümanlara ait kültür merkezleri çevresinde önlem aldı. Polis, camilerin çevresinde kolluk kuvvetlerinin varlığının devam edeceğini açıkladı.



FİTİL, 3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRI SONRASI ATEŞLENDİ



Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası ateşlendi.



Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.



Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta bir eylem düzenlemişti.



Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, dün gece de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.



Aşırı sağcılar yarın ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.