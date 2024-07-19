İngiltere'de aşırı sıcak: 6 milyon insan risk altında

İngiltere'de, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklar karşısında 6 milyon insanın risk altında olduğu belirtildi. 5 yaş altı 1,7 milyon ve 65 yaş üstü 4,3 milyon kişi, İngiltere'de aşırı sıcaktan en fazla etkilenen bölgelerde yaşıyor.

İngiltere'de aşırı sıcak: 6 milyon insan risk altında

'de, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklar karşısında 6 milyon insan risk altında.

Friends of Earth'ün yeni analizine göre, yaşlılar ve küçük çocuklar dalgaları nedeniyle en yüksek risk grubunu oluşturuyor. 5 yaş altı 1,7 milyon ve 65 yaş üstü 4,3 milyon kişi, İngiltere'de aşırı sıcaktan en fazla etkilenen bölgelerde yaşıyor.

HAYATİ TEHLİKE MÜMKÜN

Sıcak hava dalgaları açısından yüksek riskli olarak kategorize edilen bölgelerde 3,7 milyon kişinin yüksek tansiyon, 1,5 milyon kişinin astım ve 1,6 milyon kişinin diyabet rahatsızlığı var. Bu rahatsızlıkların aşırı sıcaklarda daha da kötüleşmesi ve hayati tehlike oluşturması riski bulunuyor.

Analize göre, risk altındaki insan sayısı ihtiyatlı bir tahmin olarak ortaya konuldu. Engelliler ve sağlık sorunları yaşayan her yaştan insan dikkate alındığında gerçek sayının daha da artabileceği öngörülüyor.

28 MİLYON İNSAN YAŞIYOR

Analizde, "5 gün veya daha uzun süreyle ortalama sıcaklığın 27,5 derece ve üzerine çıktığı bölgeler" aşırı sıcaktan en fazla etkilenen bölgeler olarak değerlendirildi. Bu bölgelerde 28 milyon insan yaşıyor.

Friends of the Earth Bilim, Politika ve Araştırma Başkanı Mike Childs, analize ilişkin değerlendirmesinde, küresel ortalama sıcaklıkların her yıl rekor kırdığını belirterek, "İngiltere'nin iklim krizine uyum sağlama planları, bu kriz karşısında önde bulunan toplulukları korumak için gerekenin çok gerisinde. Bu başarısızlık, milyonlarca insanın hayatını ve sağlığını riske atıyor" ifadesini kullandı.

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